Суд прекратил дело сына Ислама Каримова против «Узбекистон хаво йуллари»

Тверской районный суд города Москвы. Кадр телеканала ТВЦ

Дело Петра Каримова, сына первого президента Узбекистана Ислама Каримова, против Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» прекращено. Об этом говорится на сайте Тверского районного суда по гражданским делам города Москвы.

Как сообщил председатель суда Денис Иванов, дело прекращено в связи с заключением между истцом и ответчиком соглашения о досрочном урегулировании вопроса, передает узбекская служба «Би-би-си». По ее данным, Петр Каримов на заседание суда 24 октября не явился.

Ранее сообщалось, что Петр Каримов несколько лет занимал в «Узбекистон хаво йуллари» должность топ-менеджера. По словам адвоката НАК, в авиакомпании работал до 2016 года, затем уволился по собственному желанию. В начале октября 2018 года стало известно о намерении Петра Каримова взыскать с НАК недополученные им при увольнении выплаты. Сумма иска и другие подробности не сообщались. Однако в НАК заявили, что с ним был своевременно произведен полный расчет.

Исковое заявление Каримова было зарегистрировано и рассмотрено в суде в конце августа, новое заседание по этому делу назначили на 24 октября. Делу присвоили категорию 45 — «Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)».