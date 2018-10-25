Суд прекратил дело сына Ислама Каримова против «Узбекистон хаво йуллари»
Как сообщил председатель суда Денис Иванов, дело прекращено в связи с заключением между истцом и ответчиком соглашения о досрочном урегулировании вопроса, передает узбекская служба «Би-би-си». По ее данным, Петр Каримов на заседание суда 24 октября не явился.
Ранее сообщалось, что Петр Каримов несколько лет занимал в «Узбекистон хаво йуллари» должность топ-менеджера. По словам адвоката НАК, в авиакомпании работал до 2016 года, затем уволился по собственному желанию. В начале октября 2018 года стало известно о намерении Петра Каримова взыскать с НАК недополученные им при увольнении выплаты. Сумма иска и другие подробности не сообщались. Однако в НАК заявили, что с ним был своевременно произведен полный расчет.
Исковое заявление Каримова было зарегистрировано и рассмотрено в суде в конце августа, новое заседание по этому делу назначили на 24 октября. Делу присвоили категорию 45 — «Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)».