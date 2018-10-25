Стали известны подробности смерти таджикского мальчика на борту рейса Москва – Душанбе

Аэропорт Оренбурга. Фото с официального сайта

Смерть четырехлетнего таджикского мальчика на борту рейса Москва – Душанбе не носит криминальный характер. Он умер из-за имевшегося у него заболевания. Таковы предварительные выводы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, опубликованные на сайте ведомства

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший 23 октября в 22 часа из аэропорта Внуково в Душанбе, вынужден был совершить экстренную посадку в Оренбурге, так как во время полета четырехлетнему мальчику стало плохо. Уже на земле были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь ребенка не удалось.

По словам одного из пассажиров рейса Москва – Душанбе, когда мальчику стало плохо, бортпроводники оперативно пересадили его в бизнес-класс. «Никто из пассажиров, в том числе, и я, не знали, что что-то происходит на борту. Не было паники, не было никакой информации. Нам сообщили о несчастном случае только тогда, когда мы стали совершать экстренную посадку в Оренбурге, и то без подробностей. О том, что на борту умер мальчик, мы узнали только наутро, когда прилетели в Душанбе», – рассказал очевидец.

Имя мальчика – Мухаммаджон Ализода, он житель кишлака Мискинабад Файзабадского района Таджикистана. На родину он возвращался из Москвы, где некоторое время гостил у родителей, трудовых мигрантов, в сопровождении своего дяди Илхомиддина Ализода.

По словам дяди, ребенок имел проблемы с желудком. «Первые дни он чувствовал себя очень хорошо, играл с нами. Однажды сильно простудился. К нашему изумлению врачи сказали, что у ребенка больной желудок и прописали лекарства. Последние десять дней мы давали ему только назначенные доктором лекарства. Перед полетом, по совету врачей, настояли в чае таблетку но-шпы, чтобы успокоить его в случае обострения болезни», – сказал дядя мальчика.

Тело ребенка по-прежнему находится в Оренбурге и направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится доследственная проверка происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как рассказал глава общины таджиков Оренбурга Дилшод Рахимов, члены диаспоры уже собрали необходимую сумму для отправки тела мальчика на родину для захоронения.

Добавим, что в феврале этого года таджикский мигрант скончался во время полета из Москвы в Худжанд. Тогда самолет также сделал вынужденную посадку в аэропорту Оренбурга. Врачи заявили, что таджикистанец скончался от внезапной остановки сердца.

Три года назад житель Фархорского района умер в полете на рейсе Самара – Душанбе авиакомпании «Уральские авиалинии». По рассказам его 20-летнего сына, летевшего вместе с ним, мужчина последние 10 лет жил в России, и врачи обнаружили опухоль легких. После того как врачи потеряли надежду на излечение, было принято решение вернуться на родину, но во время полета пассажир скончался.