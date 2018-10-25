В обменном пункте в Бишкеке приняли фальшивые 585 тысяч рублей

Фальшивые тысячерублевки. Фото МВД России

В обменном пункте в Бишкеке приняли фальшивые 585 тысяч российских рублей. Об этом 25 октября сообщило издание Sputnik

Деньги принес в обменный пункт мужчина в очках и черной куртке с капюшоном. Его зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина обменял крупную сумму в российских рублях на сомы и доллары. В общей сложности он получил сумму, эквивалентную $9000.

Сотрудник обменного пункта утверждает, что проверял банкноты на специальном устройстве, но оно подтвердило их подлинность. Не уточняется, на каком этапе и каким образом было определено, что купюры все-таки фальшивые. Сообщается лишь, что после обнаружения обмана сотрудник обменного пункта обратился в милицию, начаты оперативно-разыскные мероприятия.

Пока не высказано предположений касательно того, были ли фальшивые деньги ввезены в Киргизию или их напечатали на месте. В феврале 2018 года сообщалось, что в городе Токмак Чуйской области разоблачили банду фальшивомонетчиков. В состав банды входили сотрудники одного из учебных заведений. Они печатали на принтере как сомы, так и доллары. В милиции подчеркивали, что преступники не успели осуществить массовый вброс фальшивых банкнот в денежный оборот.

За 2017 год в Киргизии было выявлено 26 поддельных банкнот, что значительно ниже уровня 2016 года — тогда было изъято 288 фальшивых купюр. Количество фальшивок в денежном обороте Киргизии оценивается в 0,1%, что незначительно в сравнении с другими странами. Например, в соседнем Казахстане за 2017 год изъяли из оборота 2511 поддельных купюр.