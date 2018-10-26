Киргизские СМИ рассказали о пьяных бесчинствах главы поселка Иссык-Куль

Отделение милиции в Тюпском районе. Фото с сайта 2gis.kg

Житель Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизии Эдуард Бейшеев обратился в СМИ с жалобой на избиение, которому он подвергся со стороны главы поселка Иссык-Куль Адыла Алиева. Об этом 25 октября сообщило издание KaktusMedia со ссылкой на официального представителя Бейшеева Саяна Алтынбека уулу.

По словам Алтынбека уулу, 9 июня Бейшеев вышел из дома в поселке Иссык-Куль по делам. На улице он встретил Алиева и двух его друзей, которых зовут Кайрат и Майрамбек. Все они были пьяны и потребовали, чтобы Бейшеев купил им еще водки и закуски. Алиев пояснил, что Бейшеев должен «проставиться» за то, что открыл в селе магазин. Бейшеев согласился купить алкоголь, но купил его не в своем магазине, а в том, что был ближе расположен. Это вызвало недовольство вымогателей. Произошла перепалка, которая сначала завершилась без последствий.

Затем Бейшеев вместе с главой села и его собутыльниками сел в машину Алиева. Когда были выпиты несколько стаканов водки, один из друзей Алиева вспомнил, что когда-то жена Бейшеева писала на него заявление в милицию. После этого Бейшеева избили, а затем насильно повезли в райцентр, по пути продолжая избивать. В райцентре потерпевшего вытащили на улицу и продолжили бить. Это увидел заместитель прокурора района Имер Адылбеков, который вызвал милицию.

Прибывшие милиционеры поговорили с Алиевым и уехали. К Бейшееву они не подошли и не задали ему никаких вопросов. Только в 23 часа потерпевшего отпустили. Он сам добрался до больницы. Врачи осмотрели его и сделали вывод, что ему нужна госпитализация. Бейшеев пролежал в больнице около двух недель. Врачи, как положено, проинформировали милицию об избитом пациенте. Сам Бейшеев тоже на протяжении двух недель звонил в милицию. После выписки он пришел в отделение лично, но следователь Алмаз Тойгонов сказал ему, что отказывает в возбуждении дела, и выгнал его из кабинета.

После этого Бейшеев обратился за помощью к юристу Алтынбеку уулу. Тот через прокуратуру добился возбуждения дела о нанесении легких телесных повреждений. Но следователь Тойгонов с тех пор не провел ни одного допроса потерпевшего и подозреваемых. Насколько известно Алтынбеку улуу, он лишь механически продлевает срок расследования. Заместитель прокурора Адылбеков, который изначально вызвал милицию, теперь отказывается давать показания.

Выслушав историю в изложении юриста, журналисты связались по телефону с самим Бейшеевым. Он рассказал, что обвиняемые предлагают ему деньги за отказ от претензий. Зампрокурора Адылбеков советовал ему взять деньги, забрать заявление и впредь никому не рассказывать от произошедшем. В противном случае, по словам зампрокурора, Бейшееву грозят крупные неприятности.

Журналисты обратились за комментариями в УВД Иссык-Кульской области. Там заявили, что проверят информацию. Получить комментарии в прокуратуре Тюпского района и лично от главы села Алиева журналисты не смогли.