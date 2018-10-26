Американские ученые помогли вернуть в Иран украденный персидский артефакт

Барельеф из Персеполя. Фото с сайта Uchicago.edu

Благодаря архивам Чикагского университета исследовательница Линдси Аллен (Lindsay Allen) добилась возвращения в Иран барельефа, украденного из Персеполя в 1936 году. Ей удалось доказать, что выставленный на продажу в Нью-Йорке артефакт в свое время незаконно покинул Исламскую республику, сообщается на сайте Чикагского университета.

В 2017 году в каталоге арт-ярмарки, проводившейся в Нью-Йорке, Аллен увидела барельеф с изображением персидского солдата, возраст которого оценивался в 2,5 тысячи лет. Исследовательница предположила, что этот барельеф, возможно, был украден из древнего города Персеполя, расположенного в центральной части Ирана.

Она обратилась в Восточный институт Чикагского университета, который является главным центром в США по изучению истории Ирана. В институте хранятся более тысячи различных артефактов из Древней Персии. «Архивы, подобные архивам Восточного института, чрезвычайно ценны как для научных исследований, так и для отслеживания истории артефактов», — сказала Аллен.

В архивах ей удалось найти фотографии раскопок Персеполя 1930-х годов, на которых снят тот самый барельеф, и другие фотографии, которые зафиксировали исчезновение указанного фрагмента. Этого доказательства было достаточно, чтобы позволить прокурору нью-йоркского округа Манхэттен конфисковать артефакт. Но дилеры оспорили арест, и окружной прокуратуре понадобилась еще более тщательная документация доказательств, чтобы выиграть дело в суде. Поэтому Аллен снова связалась с Восточным институтом. Предоставленные институтом архивные материалы в итоге помогли выиграть дело.

Верховный суд Нью-Йорка принял решение, что украденный фрагмент должен быть возвращен в Иран. В сентябре барельеф официально был передан послу Ирана при ООН. В Иране он был включен в экспозицию Национального музея в Тегеране.

Персеполь являлся одним из величайших городов мира в последние века до нашей эры. Он был построен по инициативе царя Дария I после 520 года до н.э. В 330 году до н.э. город был разграблен и сожжен армией Александра Македонского. В Персеполе сохранились руины многих сооружений древнего периода, наиболее знаменит дворец Ападана с церемониальным залом с 72 колоннами. С 1930-х годов раскопками города занимались специалисты Чикагского университета. В 1979 году Персеполь был включен в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.