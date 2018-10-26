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Новости Центральной Азии

Президент Киргизии уволил управделами и назначил нового главу Минкульта

26.10.2018 08:10 msk, Фергана

Политика Кыргызстан Законы

Туруспек Коеналиев. Фото пресс-службы президента Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своими указами освободил от должности управляющего делами президента и назначил нового главу Министерства культуры, информации и туризма.

Как сообщается на сайте президента, Туруспек Коеналиев освобожден от должности управляющего делами президента и правительства согласно поданному заявлению, говорится в сообщении пресс-службы. Коеналиев был управделами с сентября 2010 года, то есть со времен президентства Розы Отунбаевой.

В апреле 2018 года ему приходилось оправдываться за строительство дачи стоимостью 89 млн сомов в госрезиденции «Ала-Арча» для экс-президента Алмазбека Атамбаева, часть денег на которое была выделена из средств президентского фонда. Слухи об отставке Коеналиева появлялись в августе, их опровергла в начале сентября его пресс-секретарь Айша Чуштукова.

Пост министра культуры, информации и туризма освободился после смерти Султана Жумагулова, умершего в октябре от рака. Новым министром культуры назначен 32-летний Азамат Жаманкулов, с 2015 года занимавший должность заместителя министра и возглавлявший департамент туризма. «Я работаю в этом министерстве уже три года и знаю его проблемы и возможности», – сказал Жаманкулов, когда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил его кандидатуру.

Международное информационное агентство «Фергана»

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