Сын погибшего после ДТП киргизского чиновника опроверг версию о сердечном приступе

Маматназар Жакыпбаев. Фото с сайта Kaktus.media

Сын заместителя гендиректора госпредприятия «Кыргызаэронавигация» Маматназара Жакыпбаева, погибшего при сомнительных обстоятельствах после ДТП в Бишкеке, опроверг версию обвиняемых о сердечном приступе. Об этом 26 октября сообщило издание «Вечерний Бишкек» («ВБ»).

По обвинению в причинении Жакыпбаеву вреда здоровью, повлекшего смерть, задержаны двое участников ДТП. Их фамилии не называются, известны лишь имена — Мирбек и Мадияр. 24 октября коллеги и друзья обвиняемых заявили, что некая «предварительная экспертиза» якобы признала причиной смерти сердечную недостаточность. Теперь в беседе с «ВБ» об этой экспертизе заявила и сестра одного из обвиняемых Элита Каниметова. Она сказала: «Первая экспертиза показала, что смерть наступила из-за сердечного приступа, а травма на голове совсем маленькая».

Однако сын погибшего Азирет Жакыпбаев категорически опроверг эту информацию. «Я не знаю, откуда взялась информация о сердечном приступе. Никакой экспертизы пока не было. К тому же мой отец не страдал от болезней сердца», — заявил он. Жакыпбаев добавил, что без экспертизы назвать точную причину смерти нельзя, но лично он уверен, что отец погиб в результате избиения.

ДТП произошло на улице Токтоналиева в Бишкеке 21 октября. По информации следствия, Мирбек, будучи нетрезвым, задел своей машиной автомобиль Жакыпбаева. После этого, как свидетельствует жена потерпевшего, Мирбек и Мадияр вытащили его из машины и стали избивать. Он упал, ударился головой о бордюр и скончался.

Сами обвиняемые утверждают, что Мирбек выпил совсем немного. Они с Мадияром возвращались в Бишкек с торжества, и Мадияр был последним из бывших одноклассников, которых водителю предстояло развезти по домам. Якобы на торжестве Мирбек не пил, а выпил уже в Бишкеке, когда завез домой одного из одноклассников. Элита Каниметова уточняет, что ему пришлось выпить из-за скачка кровяного давления. После аварии, по утверждению обвиняемых, они сразу признали свою вину и разговаривали с Жакыпбаевым исключительно культурно. Но во время разговора он внезапно упал и умер. По словам обвиняемых, жена потерпевшего сидела в машине и ничего не видела.

Качество судмедэкспертизы в Кыргызстане давно вызывает нарекания. В 2017 году в стране была создана Государственная судебно-экспертная служба, которой в ближайшее время планируется передать все экспертные функции. Недавно в Бишкеке прошел круглый стол, на котором обсуждалась эта тема. В частности, было заявлено, что сейчас около трети осужденных находятся за решеткой из-за неверных заключений экспертов.

Однако не все эксперты, участвовавшие в круглом столе, выступают за объединение. По их словам, в ходе реформы экспертизу пытаются представить как «сервисную службу» для правоохранительных органов, хотя на самом деле эксперт должен быть прежде всего врачом, а не силовиком. Кроме того, трудно будет объединить в одной структуре такие разные виды экспертизы, как судебно-психиатрическая, судебно-наркологическая и медицинское освидетельствование. Наконец, жесткая вертикальная структура сделает невозможным обеспечение независимости экспертов.