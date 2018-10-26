Китайцы вывели таджикскую «молодежку» в плей-офф Чемпионата Азии по футболу

Эпизод матча Таджикистан–Саудовская Аравия. Фото с сайта The-afc.com

Сборная Таджикистана U-19 в третьем туре группового этапа Чемпионата Азии уступила ровесникам из Саудовской Аравии, но вышла в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу саудовцев, сообщает Soccerway

Для продолжения участия в турнире таджикистанцам желательно было не проиграть Саудовской Аравии, а в случае поражения уповать на неудачу малазийцев в параллельной встрече против Китая. И именно благодаря победе Китая Таджикистан сыграет в четвертьфинале Чемпионата Азии.

Матч между Таджикистаном и Саудовской Аравии проходил в равной борьбе. Саудовцы ранее уже обеспечили себе участие в плей-офф, и тренер команды позволил отдохнуть нескольким игрокам основного состава. Однако и в относительно ослабленной комплектации футболисты Саудовской Аравии чаще били по воротам центральноазиатской сборной. Таджикистанские игроки в обороне также не отсиживались и пытались проводить собственные атаки, причем как скоростные, так и позиционные. Спустя полчаса игры Таджикистан открыл счет: Шериддин Бобоев, откликнувшийся на передачу Далера Ёдгорова, отправил мяч в ворота соперника.

Во второй половине встречи саудовцы начали играть активнее, что в итоге и принесло результат. В течение восьми минут саудовцы трижды огорчили голкипера сборной Таджикистана. На 65-й минуте — Сафи Мохаммед Альзакарта, через пять минут он же оформил дубль, а спустя еще три минуты автогол был записан на вратаря таджикистанцев Шохруха Киргизбоева. Игра слегка успокоилась, а счет не изменился до финального свистка.

В параллельном матче группы D сборная Китая обыграла Малайзию со счетом 2:0. Интересный факт: восьмиминутный провальный отрезок у таджикистанских футболистов случился через несколько минут после того, как китайцы в параллельном матче забили второй гол в ворота Малайзии и, по сути, обеспечили Таджикистану выход в четвертьфинал. Возможно, центральноазиатские игроки узнали, что они одной ногой в плей-офф, и это повлияло на исход встречи.

Ранее сборная Таджикистана обыграла сборную Китая (1:0) и сыграла вничью с Малайзией (2:2). Таким образом, Саудовская Аравия с девятью очками заняла первое место в группе, на второй строчке — Таджикистан с четырьмя баллами, на третьей позиции — Китай с тремя очками, на последней строчке — Малайзия с одним баллом.

В четвертьфинале сборная Таджикистана сыграет с Южной Кореей. Встреча состоится 29 октября. Сборная Саудовской Аравии проведет матч с Австралией.

Молодежный Чемпионат Азии проходит в Индонезии. Стартовал турнир 18 октября, завершится 4 ноября. В соревнованиях принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы по четыре команды. В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Действующий чемпион континента — сборная Японии.