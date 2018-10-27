Самый молодой замминистра Узбекистана лишился должности

Алишер Садуллаев. Фото «Международный пресс-клуб»

В Узбекистане уволен заместитель министра образования, 24-летний Алишер Садуллаев — самый молодой чиновник, работавший на такой должности. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на указ президента, подписанный 25 октября.

По данным источника издания, Садуллаев переведен на пост первого заместителя председателя центрального совета Союза молодежи Узбекистана. Источник Kun.uz подтвердил эту информацию. По словам последнего, причиной отставки стал «переход на другую работу».

Были ли другие причины для увольнения, не уточняется.

Алишер Садуллаев — выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. После окончания вуза работал директором учебного центра. В правительство был назначен в середине 2017 года, после того как на съезде движения «Камолот» выступил перед президентом Узбекистана с предложениями по улучшению качества преподавания иностранных языков.

Находясь на посту замминистра, он, в частности, призвал разработать нормативный документ, запрещающий привлекать учителей к общественным работам (практика принудительного труда, в том числе для учителей, распространена в Узбекистане, хотя власти и борются с этим в последнее время). «Любое развитое государство развивалось через образование… Хватит! Освободите учителей. Пусть каждый занимается своим делом. Парламентарии, депутаты, представители других государственных органов, примем соответствующий документ», — написал он в Facebook. Поводом стала гибель учительницы Дианы Еникеевой в Самаркандской области, которая была сбита автомобилем на обочине дороги, на уборку которой ее отправили перед визитом президента.

Смена руководства министерства народного образования в Узбекистане произошла несколько месяцев назад. Тогда был отправлен в отставку министр Улугбек Иноятов вместе с тремя заместителями (Садуллаев тогда сохранил свой пост). Президент Шавкат Мирзиёев назвал Иноятова «человеком с устаревшими взглядами на жизнь», который за все время работы «не предложил ничего нового». Назначенный на пост министра Шерзод Шерматов уволил всех руководителей среднего звена в ведомстве.