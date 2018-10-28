В России освободили воевавшего в Донбассе узбекистанца

Руслан Бабаджанов. Фото с сайта Kp.ru

В России освобожден гражданин Узбекистана Руслан Бабаджанов, воевавший в Донбассе на стороне сепаратистов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» . Ранее ему грозила выдача на родину, где его обвиняют в наемничестве.

Чем обосновано его освобождение, не уточняется. Сам Бабаджанов рассказал журналистам, что за него вступились некоторые российские политики. «Депутаты запросы писали, из ЛДПР, коммунисты. Шорох навели. Запросов кучу написали, нажимали. В итоге через прокуратуру сделали запрос и отпустили», — сообщил он.

Бывший комбатант заявил, что намерен остаться в России. Он также выразил уверенность, что его снимут с международного розыска.

Руслан Бабаджанов был задержан в конце сентября в аэропорту Нижнего Новгорода. Это произошло после того, как он попытался временно выехать из России, чтобы продлить пребывание в стране. После задержания сообщалось, что его собираются выдать Узбекистану, сам он опасался, что оттуда его могут передать Украине. Его дело, как сообщалось, рассматривала Генеральная прокуратура России.

Как стало известно позднее, несколько месяцев назад на Бабаджанова в Узбекистане завели дело по статье о наемничестве. Его объявили в розыск, суд заочно санкционировал его арест. Данные были переданы странам, с которыми у Узбекистана заключены соответствующие соглашения, включая Россию.

Руслан Бабаджанов родился в Узбекистане, позднее жил в России. В боевых действиях на стороне сепаратистов на востоке Украины участвовал с 2014 года, был известен по позывному Лочин (в переводе — сокол). В интервью он рассказывал, что в прошлом занимался бизнесом, а в Донбасс приехал по собственной инициативе, получив благословение священника. Он утверждал, что после завершения войны собирается «отстраивать Донбасс» (в действительности вооруженный конфликт, начавшийся при участии российской стороны, продолжается до сих пор). Кроме того, заявлял, что сепаратисты создадут «очень мощную армию, классное подспорье и защиту России от бандеровщины».

Дипломаты Узбекистана предупреждали, что граждане страны, участвующие в боевых действиях за рубежом, даже при отсутствии признаков наемничества (если они не получают вознаграждения), могут быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены на срок до десяти лет. В посольстве Узбекистана в Киеве сообщали, что граждане республики есть как среди сепаратистов, так и среди подразделений, воюющих на стороне Украины. Примерные цифры названы не были.

Ранее за участие в боях на стороне сепаратистов Донбасса привлекали к ответственности жителей Казахстана. Одного из них, Никиту Степина, недавно приговорили к 25 годам тюрьмы. Сообщалось, что с 2014 года на восток Украины неоднократно попадали жители Северного Казахстана, некоторые были участниками казачьих организаций.