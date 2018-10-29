Киргизский дизайнер отсудил у медиаменеджера Рябушкина бренд Zanoza.kg

Логотип Zanoza.kg

Межрайонный суд Бишкека удовлетворил иск дизайнера, который истребовал у медиаменеджера Александра Рябушкина права на логотип и брендбук информационного сайта Zanoza.kg. Об этом 29 октября сообщило издание Kaktus.Media — правопреемник «Занозы».

Суд отменил решение Апелляционного совета Кыргызпатента, который признал законной регистрацию товарного знака Александром Рябушкиным. Также отменена сама регистрация. Решение вступит в силу в течение 30 дней, если Рябушкин не обжалует его. На сегодняшнем заседании ни сам Рябушкин, ни его представители не присутствовали.

Сайт Zanoza.kg был открыт в 2015 году, когда Рябушкин отсудил у Александра Кима права на газету «Вечерний Бишкек» («ВБ»). Судебные споры вокруг «ВБ» велись с конца 1990-х годов. Сотрудники газеты связывали Рябушкина сначала с родственниками президента Аскара Акаева, позднее — с окружением нового главы государства, Алмазбека Атамбаева. Когда в 2015 году издание перешло под контроль Рябушкина, ключевые сотрудники уволились и основали Zanoza.kg. Пока происходил процесс смены команды, на сайте «ВБ» была установлена переадресация на новое издание. Когда команда сменилась, переадресацию отменили. Но Zanoza.kg успела «забрать» страницу «ВБ» в Facebook, которая на тот момент являлась самым популярным киргизским сообществом в этой соцсети. На сегодняшний день страница удалена.

В январе 2016 года Рябушкин обратился в Кыргызпатент с требованием зарегистрировать на него товарный знак Zanoza. Новая редакция «ВБ» объявила, что в фонд «ПроМедиа», выступивший учредителем Zanoza.kg, якобы были вложены средства, похищенные бывшим владельцем «ВБ» Александром Кимом из рекламной фирмы «Рубикон» (финансовый центр «ВБ»).

В сентябре регистрация товарного знака на имя Рябушкина была одобрена, после чего начались судебные споры. Одновременно с Zanoza.kg активно судился президент Алмазбек Атамбаев, обвинявший журналистов в оскорблении своих чести и достоинства. На одной из пресс-конференций он заявил: «Иски против «Занозы» не отзову, потому что они клеветники. Мирного выхода из судебного разбирательства не вижу, потому что хочу преподать урок».

Наконец, в июле 2017 года суд запретил команде сайта до окончания разбирательств каким-либо образом использовать бренд Zanoza. После этого команда запустила новый сайт — Kaktus.Media, куда был перенесен архив новостей.

Параллельно продолжаются споры Кима и Рябушкина вокруг самого «Вечернего Бишкека». В последние два месяца выигрывать начал Ким. В сентябре было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате газеты. В октябре суд отменил решение по гражданскому делу, согласно которому контроль над «ВБ» в 2015 году перешел Рябушкину. Вскоре после этого суд отменил и приговор по уголовному делу, согласно которому Ким получил условный срок за растрату средств издания. 29 октября в СМИ появилось сообщение о том, что бухгалтерия «ВБ» опечатана. В редакции газеты это опровергают.