Четырем казахстанским ведомствам разрешили блокировать интернет и связь при ЧС

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Четырем госорганам в Казахстане – Генпрокуратуре, Комитету национальной безопасности, министерствам обороны и внутренних дел – дали право блокировать интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характера, а также при введении чрезвычайного положения. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 28 октября.

Указанные ведомства, согласно документу, также получили право на приоритетное использование сетей и средств связи (за исключением правительственной, президентской и связи экстренных служб). Постановление вступило в силу со дня его подписания.

В сентябре завершилось общественное обсуждение концепции законопроекта «по вопросам военного положения», в которой также предлагалось наделить правительство правом «организовывать информационную безопасность». По сути, речь в документе шла об ограничении доступа к информации.

В 2003 году в Казахстане был принят закон «О чрезвычайном положении», который регулирует введение особого правового режима при угрозе или для поддержания общественного порядка. Несколько статей этого закона посвящены действиям в «чрезвычайной ситуации социального характера». Под этим термином, указано в законе, понимают ЧС, обусловленную возникновением на определенной территории противоречий и конфликтов в сфере социальных отношений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью, значительный имущественный ущерб или нарушения условий жизнедеятельности населения.