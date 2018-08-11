Не в ишаках счастье. Почему титулованная велосипедистка променяла Россию на Узбекистан

Ольга Забелинская. Фото с личной страницы “ВКонтакте”

Медалистка двух Олимпиад, российская велосипедистка Ольга Забелинская приняла решение сменить спортивное гражданство и будет отныне выступать за Узбекистан. За этот рискованный шаг 38-летняя спортсменка подверглась критике на родине. Ее решение осуждают чиновники, простые россияне и даже собственный отец.

В Федерации велоспорта России даже заявили, что лишат спортсменку Олимпийских игр-2020. Правда, уже точно известно, что Забелинская примет участие в Азиаде-2018, где будет защищать цвета Узбекистана. Встает естественный вопрос: стоила ли овчинка выделки, и не променяла ли спортсменка шило на мыло?

Как и следовало ожидать, уход Ольги Забелинской из сборной России произвел настоящий фурор. Ведь сборную покинула не очередная юниорка, которая не смогла пробиться в основную команду, а настоящая легенда российского велоспорта. Случай в спортивном мире, прямо скажем, не рядовой.

Кое-кто склонен считать переход Ольгой Забелинской отложенной местью Ташкента Москве. Дело в том, что 25 лет назад узбекистанская велосипедистка Зульфия Забирова поменяла гражданство на российское, после чего уже в 1996 году выиграла золотую медаль Олимпиады в Атланте. Правда, на момент смены флага двадцатилетняя Забирова находилась лишь в статусе подающей надежды и перспективной. Смогла бы она по-настоящему раскрыться, оставшись в Узбекистане – вопрос дискуссионный. Забирова говорила тогда, что покинула родину, поскольку «новое руководство независимого Узбекистан отрицательно относится к женскому спорту и к правам женщин в целом». Это не помешало ей в 2005 году принять гражданство Казахстана, чтобы «быть ближе к родине». Однако сути дела это не меняет, Узбекистан в тот раз потерял «золото» Олимпиады, да и на репутации страны это сказалось не лучшим образом.

Порок сердца и допинг

Ольга Забелинская – уроженка Ленинграда. Ее отец – знаменитый велогонщик, олимпийский чемпион Сергей Сухорученков. Специализация Забелинской – шоссейные и трековые велогонки. Она обладательница двух бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и серебряной медали на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Чемпионка мира, Европы и России. Победительница юниорского чемпионата мира, ряда континентальных и международных турниров. Одна из самых именитых велогонщиц в истории современной России, а теперь и Узбекистана.

У велосипедистки редкое для спортсменки ее класса заболевание – врожденный порок сердца. В 2014 году в ее организме обнаружили запрещенный препарат октопамин, который применяется крайне редко. Забелинская тогда утверждала, что просто переела моллюсков. Однако ей все-таки пришлось признать факт нарушения антидопинговых правил и принять 18-месячную дисквалификацию в обмен на возможность незамедлительно начать выступления.

Из-за этой злосчастной дисквалификации МОК пытался не допустить Забелинскую уже на Олимпиаду-2016. Однако Международный спортивный арбитраж посчитал, что неверно будет наказывать спортсменку дважды за один проступок. В результате велосипедистке все-таки разрешили участвовать в соревнованиях – но всего за день до гонки. И хотя в нее мало кто верил, в Бразилии Ольга заняла второе место, уступив лишь 43-летней американке Кристин Армстронг. Любопытно, что после отказа от выступлений за Россию Забелинская заявила, что ее карьера только начинается – видимо, Ольгу вдохновил пример ее возрастной американской соперницы в Рио.

Сергей Сухорученков, ныне проживающий в деревне, с дочерью не согласен. Он рассказал, что в его время спортсмены думали о завершении карьеры уже с 25 лет. По мнению Сухорученкова, смена гражданства – это дико, он назвал дочь «бизнесменшей» и «шоуменшей». Правда, он же заметил, что Забелинская – россиянка только по паспорту, так как постоянно проживает на Кипре, а на родине бывает редко.



Ольга Забелинская с отцом Сергеем Сухорученковым. Фото Ильи Смирнова с сайта Spb.kp.ru



Между молотом и наковальней

Для России уход спортсменки такого класса – чувствительный удар, в том числе и по репутации. В РФ отличная велошкола, нет сомнений, что здесь еще будут воспитаны велосипедистки высочайшего класса. Настораживает, однако, тот факт, что Забелинская – далеко не первый спортсмен, отказавшийся выступать под российским флагом. Только этим летом из России уехали сразу три биатлонистки. Старший тренер сборной по резерву Николай Большаков тут же заявил, что не может назвать это потерей, так как среди юниоров много достойных спортсменов, и конкуренция тут высокая.

Однако выяснилось, что Забелинская уходит не потому, что ей, как многим другим, не досталось места в сборной страны, а потому, что она в эту страну не верит. Велосипедистка заявила, что сменила гражданство из-за бездействия российских чиновников в ответ на санкции МОК. Как известно, из-за допинговых скандалов десятки российских спортсменов в 2016 и в 2018 годах были лишены, может быть, важнейших соревнований в своей жизни.

Забелинская полагает, что ее не допустят и на Олимпиаду-2020, ведь ее ловили на употреблении запрещенных препаратов еще в 2014 году, в результате чего она отбывала полуторагодовую дисквалификацию. На Олимпиаду-2016 в Рио она поехала только благодаря тому, что вовремя признала вину. Однако сейчас противостояние МОК и РФ достигло апогея. Вполне возможно, что Олимпийский комитет будет дисквалифицировать российских спортсменов, что называется, за косой взгляд. Не исключено также, что правительство РФ само бойкотирует Олимпиаду, как это уже было в 1984 году.

«На 99 процентов уверена, что мое участие в Играх 2020 года под российским флагом окажется невозможным. Повторится та же ситуация, что и прошедшей зимой с конькобежцами Павлом Кулижниковым, Денисом Юсковым и другими спортсменами, которые имели допинговые проблемы в прошлом. Меня, как и еще многих россиян, просто не пригласят на Олимпиаду», – заявила спортсменка.

Анафема

Тем не менее, и в Узбекистане никто пока не гарантировал спортсменке участия в Олимпиаде. Конечно же, проблема заключается не в высокой конкуренции и даже не в том, в какой форме будет находиться Забелинская. Генеральный директор Федерации велоспорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый уже заявил, что будет настаивать на максимальном карантине при переходе Ольги Забелинской в Узбекистан.

«С нашей стороны никакой договоренности не будет. Мы будем категорически против этого перехода, поэтому ее в любом случае будет ждать карантин два года. В случае с Олимпийскими играми действует трехлетний карантин, поэтому она пропустит Игры 2020 года, если пойдет на смену спортивного гражданства. Для этого надо по-человечески прийти в Федерацию и побеседовать, чтобы узнать нашу позицию. К нам же никто не обращался. У нас нет ни одного документа по этому вопросу», – сказал Кучерявый.



Юрий Кучерявый (в центре) и Вячеслав Екимов (справа). Фото с сайта Velolive.com



Не в восторге от ухода спортсменки и президент ФВСР Вячеслав Екимов.

«На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она, как лидер российского женского велоспорта, получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 году она завоевала медали в составе сборной России. Это решение стало неприятным сюрпризом для нас, и мы не считаем возможным дать согласие на переход Забелинской для выступлений под другим флагом. Это наша позиция, по правилам UCI (Международного союза велосипедистов) наше согласие не требуется», – заявил Екимов.

В свою очередь Забелинская рассказала, что предложение от Узбекистана к ней поступило осенью прошлого года, и она сразу уведомила об этом Екимова. Велосипедистка тянула с ответом, так как ждала, чем кончится история с допуском российских атлетов на Олимпиаду в Пхенчхане и как отреагирует Россия на санкции МОК. Видимо, из-за постоянного давления со стороны Международного олимпийского комитета велосипедистка решила, что Россия не может гарантировать ей поездку на Олимпиаду. Екимов же, со слов Забелинской, воспринял переход как шутку: «Куда ты собралась? В Узбекистан? На ишаках гоняться?»

Скорее всего, ситуация с Забелинской разрешится в пользу спортсменки – МОК не пойдет на поводу у российских чиновников и сократит карантин, а ФВСР сделает красивый жест, отпустив велосипедистку с миром, и свое великодушие объяснит нежеланием портить карьеру замечательной спортсменке и лауреату медалей ордена «За заслуги перед отечеством» двух степеней.

Смена гражданства велогонщицы уже официально утверждена. В соответствии с пунктом правил Международного союза велосипедистов спортсменка не имеет права участвовать в чемпионате мира в этом году и в следующем после смены гражданства. Пока неизвестен срок карантина, но, скорее всего, UCI пойдет навстречу Забелинской и допустит ее на Олимпиаду в Токио. Поспособствуют этому и хорошие отношения главы UCI Давида Лаппартьена с президентом Олимпийского комитета Узбекистана Умидом Ахмаджановым.

Но это на данный момент только предположения, поэтому Забелинская, отказываясь от российского гражданства, все-таки в большой степени рискует на Олимпиаду не попасть. Поэтому Узбекистан наверняка был вынужден простимулировать спортсменку дополнительными бонусами и преференциями.

За деньги не купишь

Что в этой истории выигрывает Узбекистан?

Во-первых, он получает опытного гонщика, настоящего лидера сборной. Он также получает возможность не просто завоевать первую олимпийскую медаль в велоспорте, но и впервые отправить на Олимпийские игры женщин-велосипедисток. Ранее республика в этом виде спорта была представлена только мужчинами, а в 2016 году и вовсе не отрядила на Игры ни одного велосипедиста. Надо помнить, что олимпийские лицензии в велоспорте достаются узбекистанцам тяжело, в отличие, например, от бокса, борьбы или тяжелой атлетики. Теперь же Забелинская наверняка застолбит место на Олимпиаде в Токио, ее уже включили в состав сборной страны на Азиатские игры-2018.



Ольга Забелинская. Фото с сайта Evropakipr.com



Узбекистан в смысле велоспорта – страна не самая выдающаяся. Безусловно, на континентальном уровне достижения у местных спортсменов имеются, но и проблем предостаточно, о них подробно рассказывал заслуженный тренер Мануэль Туйчиев. Не все тут в порядке с инфраструктурой, финансированием и даже с психологией спортсменов.

Так, в частности, сообщалось, что в марте 2019 года в Узбекистане состоится чемпионат Азии по велосипедному спорту на шоссе среди взрослых спортсменов, юниоров и людей с ограниченными возможностями – «2019 Asian Road Para & Cycling Championships». Однако, по заявлениям специалистов, Узбекистан не готов принять турнир такого высокого уровня. На сегодняшний день неизвестно даже, готовится ли в Ташкенте специальная трасса для соревнований. Непонятно также, как быть велоспортсменам с ограниченными возможностями, поскольку никаких условий для них не предусмотрено.

Возможно, узбекистанские чиновники хотят привлечь внимание населения к велоспорту успехами на серьезных турнирах или просто желают показать результат, а, значит, правильность своей работы. Так или иначе, сейчас чиновники не жалеют денег на развитие спорта. И если универсальные центры олимпийской подготовки, ледовые арены, велошоссе пока еще только в проектах или в процессе строительства, то иностранные тренеры, а теперь и спортсмены уже неплохо зарабатывают на территории республики. Недавно в сборную Узбекистана по футболу был приглашен аргентинский специалист Эктор Купер, который вряд ли согласился бы работать меньше, чем за миллион долларов. До этого прибыло некоторое количество европейских тренеров для работы с детьми в регионах – их зарплату высчитать сложнее, но, и они, скорее всего, получать будут не меньше $100 тысяч в год каждый. Теперь, видимо, настало время звать и спортсменов.

Конечно, ни в приглашении иностранцев, ни в их натурализации нет ничего плохого. Однако следует понимать, что прежде всего нужна концепция, программа действий. Одна Забелинская или Эктор Купер погоды не сделают. Тем более, что велоспорт имеет в Узбекистане свою историю, своих героев – вспомнить хотя бы знаменитого чемпиона Джамолидина Абдужапарова. Его, кстати, в прошлом году также пригласили развивать спорт в Узбекистане, наобещали золотые горы, использовали для собственных рекламных нужд, а потом развернули, отказавшись от его услуг. А ведь «Абду», ныне проживающий в Италии, был готов поделиться и опытом, и связями. Но отказались – видимо, потому, что ветеран не мог дать сиюминутный результат, как это сделает Забелинская. Вот только неплохо бы помнить, что россиянка отработает свое соглашение и уедет на Кипр. Вопрос в том, что останется после нее, кроме медалей, висящих в кабинете президента Олимпийского комитета Узбекистана?

Ишонкул Нуртоджибоев