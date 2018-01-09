Видеолекторий «Ферганы». Осиповский мятеж 1919 года в Ташкенте

В январе 1919 года в Ташкенте – тогдашней столице Туркестанской Советской Республики – произошел дерзкий и жестокий мятеж против большевиков, которым руководил военный комиссар Константин Осипов.

Восставшие уничтожили практически всю властную верхушку республики, но потерпели поражение и вынуждены были покинуть Ташкент. Перед отступлением Осипов захватил золотой запас Туркестана, хранившийся в городском банке. Золотые слитки, монеты и драгоценности после провала восстания были спрятаны где-то на снежных перевалах Пскемского хребта...

Ташкентский историк и краевед Борис Голендер, написавший документальную повесть о драматических событиях почти столетней давности, оценивает «осиповский мятеж» как несостоявшуюся попытку установить в Ташкенте демократическое правление – Советы без коммунистов.

Вашему вниманию предлагается лекция Бориса Анатольевича Голендера, прочитанная им в Ташкенте в декабре 2017 года – специально для аудитории «Ферганы».

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