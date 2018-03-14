В ООН заявили о влиянии радикальных идей на пять тысяч жителей Центральной Азии
«От трех до пяти тысяч человек в Центральной Азии подверглись радикализации. Некоторые из них уже возвращаются из зон боевых действий и пытаются интегрироваться обратно в общество», – заявила Миталл на проходящем в Бишкеке семинаре по противодействию экстремизму.
Схожие цифры осенью 2017 года озвучила американская аналитическая компания Soufan Group. По оценкам компании, на стороне боевиков в Сирии и Ираке воевали 4,2 тысячи жителей Центральной Азии, сотни из которых уже вернулись домой.
При этом, по словам Миталл, ситуация может ухудшиться из-за изменения положения в Афганистане. Сейчас обосновавшиеся там боевики «Исламского государства» (запрещённая террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», «Исламское государство», ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) движутся с востока на север страны – то есть ближе к Центральной Азии. При этом 47% жителей стран региона – молодежь в возрасте до 24 лет, особенно подверженная радикальной пропаганде.
Стоит отметить, что в странах Центральной Азии «религиозный экстремизм» нередко становится предлогом для фальсификации уголовных дел и применения пыток, а также для провокаций. При этом эксперты Soufan Group считают, что исключительно репрессивные меры даже по отношению к настоящим боевикам, вернувшимся на родину, в результате лишь затрудняют борьбу с экстремизмом. Не ожидая от властей никакой помощи в реабилитации, радикалы предпочитают тщательно скрывать свое прошлое.