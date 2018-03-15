На суде по «делу Бобомурода Абдуллаева» Хаётхан Насреддинов признал свою вину

Хаётхан Насреддинов. Фото с личной страницы в Facebook

Блогер Хаётхан Насреддинов полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям на заседании суда по «делу Бобомурода Абдуллаева», которое прошло 15 марта в Ташкентском городском суде по уголовным делам. Об этом сообщает корреспондент «Ферганы» из зала суда.

Поскольку о дате суда было объявлено экстренно, адвокат Насреддинова не успел вернуться к началу заседания из Намангана, и его подзащитному был предоставлен государственный адвокат. Если бы Насреддинов выступил против назначения другого адвоката, заседание было бы перенесено.

Тем временем, частично свою вину признал другой фигурант этого дела – предприниматель Равшан Салаев. Журналист Бобомурод Абдуллаев и бизнесмен Шавкат Оллоёров настаивают на своей невиновности.

На заседании было объявлено, что судмедэкспертиза не подтвердила факта применения пыток к Бобомуроду Абдуллаеву. В свою очередь, Абдуллаев рассказал о том, как его похитили, и заявил, что к нему применяли пытки.

По окончании заседания адвокат журналиста Сергей Майоров отметил в комментарии «Фергане», что судебный процесс проходит очень корректно с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса. «Печально, что экспертиза не подтвердила нашу версию о примененных пытках. Бобомурод начал давать показания, правдивые показания, а не те, которые записаны в материалах уголовного дела», - сказал Майоров.

По его словам, «все, что Абдуллаев говорил сегодня, полностью противоречит материалам дела». К примеру, «по требованию следователя, он говорил, что Усман Хакназар существует с 2012 года. А сегодня говорил, что это его личный псевдоним и он пользуется им с 2003 года. Следователи хотели переноса этой даты, потому что хотели привязать деятельность Бобомурода к деятельности Салиха», - предположил адвокат.

Еще один момент: «согласно данным дела, его задержали 29 сентября, о чем имеется протокол. Бобомурод рассказал, что на самом деле это произошло 27-го», но подтверждающего это документа, конечно же, нет.

Следующее заседание суда назначено на 26 марта.

Предыдущее состоялось 7 марта. Суд прошел в открытом режиме, на него были допущены все желающие, в том числе правозащитники и журналисты. На заседании адвокат журналиста Сергей Майоров попросил судью приобщить к делу информацию о применении пыток к его подзащитному. Абдуллаев ранее заявлял, что его били, чтобы получить нужные показания. В ходе заседания он продемонстрировал собравшимся большой синяк на левой руке. Судья Зафар Нурматов удовлетворил ходатайство и постановил отправить подсудимого на судмедэкспертизу.

Бобомурод Абдуллаев был задержан узбекскими спецслужбами 27 сентября 2017 года. Первого октября состоялся закрытый суд, на котором ему предъявили обвинение по статье 159-4 Уголовного Кодекса Узбекистана («Посягательства на конституционный строй»). Максимальное наказание по ней – двадцать лет лишения свободы. По версии следователей, Абдуллаев писал «клеветнические» материалы с призывами к свержению власти под псевдонимом «Усман Хакназаров». Позднее по этому делу были задержаны блогер Хаётхан Насреддинов, а также бизнесмены Шавкат Оллоёров и Равшан Салаев, которых следователи сочли «поставщиками» информации для Абдуллаева. Все трое присутствовали на заседании 7 марта в качестве подсудимых. В этот же день адвокат Насреддинова направил в Генпрокуратуру заявление о том, что сотрудники следственного изолятора пытали его подзащитного.



Дети Бобомурода Абдуллаева Алихан и Фарида. Фото Тимура Карпова, “Фергана”



Абдуллаев и другие фигуранты этого дела с момента ареста содержались в следственном изоляторе СНБ. К журналисту без объяснения причин не пускали его родственников и адвоката. В конце прошлого года следователи заставили его отказаться от услуг Сергея Майорова.

Ситуация изменилась после отставки главы Службы национальной безопасности Рустама Иноятова, которого в конце января снял с должности президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Спустя несколько дней следователи СНБ Нодирбек Туракулов и Александр Веселов были отстранены от дела журналиста. Позднее стало известно, что Ташкентский военный суд обвинил Туракулова в злоупотреблении властью и «привлечении невиновного к ответственности».

Первое заседание по делу Бобомурода Абдуллаева должно было состояться 5 марта, но его перенесли из-за неявки на процесс прокурора. Подробнее о деле журналиста можно узнать из материалов специальной рубрики «Ферганы» «Бобомурод Абдуллаев».