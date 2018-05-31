Комитет ООН призвал Таджикистан расследовать факты пыток осужденных активистов ПИВТ

Махмадали Хайит и Саидумар Хусайни. Фотографии с сайта Tajinfo.org

Комитет ООН против пыток вынес рекомендации Таджикистану, в которых призвал власти республики расследовать заявления о пытках членов запрещенной Партии исламского возрождения (ПИВТ) и факты смертей заключенных. Рекомендации даны после ознакомления с третьим периодическим докладом Таджикистана о выполнении обязательств по реализации соответствующей Конвенции , представленным Комитету в начале мая этого года.

В документе, опубликованном изданием «Ахбор», отмечается, что Таджикистан не представил информацию о действиях властей по расследованию утверждений о пытках членов ПИВТ Махмадали Хайита, Рахматулло Раджаба и Умарали Хусейнова (Саидумара Хусайни), которым они подверглись в изоляторе Госкомитета национальной безопасности после их ареста в 2015 году. Комитет выражает обеспокоенность тем, что расследование их дел и судебные процесс над ними были засекречены, и рекомендует Таджикистану обнародовать результаты рассмотрения заявлений о применении пыток, полученных от осужденных руководителей ПИВТ.

Комитет ООН также отмечает, что с момента рассмотрения предыдущего доклада Таджикистана, Генеральной прокуратурой республики было получено 89 жалоб на пытки и другие формы жестокого обращения, однако за это время только четыре человека были привлечены к уголовной ответственности. При этом сроки приговоров не превышают 3,5 лет заключения. Обращает на себя внимание низкая доля расследований жалоб на пытки и жестокое обращение по сравнению с количеством таких заявлений.

Обеспокоенность Комитета также вызывают сообщения о случаях смерти под стражей — в СИЗО и тюрьмах, включая самоубийства и смерти от туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, а также из-за отсутствия обследования и адекватного лечения больных заключенных. В документе указывается, что во многих случаях пенитенциарные учреждения умалчивают о причинах смерти под стражей. Комитет напоминает о случаях гибели от пыток Исмонбоя Бобоева, отбывавших наказание членов ПИВТ Курбона Маннонова и Нозимчона Ташрипова, результаты расследований которых до сих пор неизвестны.

Комитет рекомендует Таджикистану создать отдельный следственный механизм или подразделение для проведения эффективного уголовного расследования и судебного преследования утверждений о пытках и жестоком обращении, который будет функционировать независимо от следственных и других органов, обвиняемых в применение недозволенных методов. Республике также следует обеспечить доступ группам мониторинга ко всем местам содержания под стражей и обязательное обучение сотрудников правоохранительных органов, тюремного персонала, судей, прокуроров, судебных чиновников и военных структур на предмет абсолютного запрещения пыток.

До 18 мая 2019 года Таджикистан должен предоставить в Комитет ООН против пыток информацию о мерах по выполнению рекомендаций этого органа по расследованию актов пыток, дедовщины и обеспечению основных правовых гарантий.

В Таджикистане пытки остаются распространенной практикой выбивания признательных показаний из задержанных. Силовики стремятся скрыть эти факты, и лишь редкие случаи доходят до суда. Таджикская Коалиция против пыток и безнаказанности в 2017 году составила карту применения пыток, на которой отмечены населенные пункты республики и силовые структуры, в отношении которых поступали жалобы на применение пыток. 60% обратившихся в коалицию с заявлениями о пытках жаловались именно на оперативников и дознавателей. Начиная с 2011 года, в коалицию поступили около 200 жалоб, больше половины из них касались сотрудников милиции. Значительную часть составляли сообщения о жестоком обращении в армии, сигналы о пытках со стороны сотрудников Госкомитета национальной безопасности и Агентства по контролю за наркотиками.