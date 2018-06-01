В Киргизии дочь бывшего спикера парламента задержали за попытку задавить полицейского джипом

Нургуль Балтабаева. Фото с сайта «24.kg»

В Бишкеке 43-летняя Нургуль Балтабаева (Ташполотова), дочь экс-депутата и бывшего и.о. спикера Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Ташполота Балтабаева, сознательно наехала на автомобиле на полицейского, украв у него составленный на нее протокол. Инцидент, снятый на несколько телефонов, подтвердили в УОБДД по Бишкеку. О личности нарушительницы сообщили источники агентств «24.kg»

Видеозапись происшествия опубликовала пользователь Facebook Айс Ельчина. По ее данным, инцидент произошел накануне, 31 мая, примерно в 14:00, на перекрестке улицы Боконбаева с проспектом Мира. По информации агентства, Балтабаева управляла джипом Lexus 570, когда инспектор остановил ее за то, что она ехала с непристегнутым ремнем безопасности.

Полицейский составил протокол и попросил его подписать, но Балтабаева вырвала документ из рук, закрылась в машине и пыталась скрыться. Чтобы задержать нарушительницу, инспектор встал перед машиной, загородив ей проезд, но та продолжала движение и «давила» его своим джипом, заставив пробежать несколько метров.

В УОБДД сообщили, что 43-летняя Б.Н. задержана и доставлена в УВД Ленинского района, а наезд на инспектора зарегистрирован в книге учета преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Киргизии, по которой женщине грозит арест сроком от трех до шести месяцев либо лишение свободы до пяти лет, однако в тот же день ее отпустили. Из объяснений Балтабаевой, попавших на видео сайта «Репортер АКИpress», следует, что полицейский составил на нее протокол за непристегнутый ремень, когда она стояла.

Бесцеремонность Балтабаевой с сотрудниками правоохранительных органов отчасти объяснима тем, что она замужем за бывшим начальником Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии Алымжаном Козубаевым. Козубаев подтвердил «Азаттыку», что его супруга задержана, но призвал не смотреть на ситуацию «однобоко»: «На коротком отрезке ролика виноватым кажется один человек, но на полной версии – другой».

72-летний заслуженный врач-кардиолог республики, доктор медицинских наук Ташполот Балтабаев был депутатом Жогорку Кенеша в 2000-2005 годах от партии «Ата-Мекен». В 2010 году исполнял обязанности спикера парламента V созыва. В 2012 году занимал должность заместителя председателя парламентского Комитета по социальной политике и был инициатором поправок, отменивших неработавшую норму о бесплатном лечении онкологических заболеваний для всех граждан.