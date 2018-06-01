40 родственников погибшего в годы гражданской войны имама пригрозили отказаться от таджикистанских паспортов

Семья Сафаралиевых. Фото с сайта Akhbor-rus.com

В Таджикистане семья Сафаралиевых из Гиссарского района (20 км от Душанбе) заявила о готовности выйти из гражданства страны в знак протеста против отказа правоохранительных органов республики расследовать убийство их отца, имама мечети «Махдуми Азам» Рахмона Сафаралиева (Домулло Абдурахмона) во время гражданской войны (1992-1997). Их обращение в администрацию президента Таджикистана Эмомали Рахмона опубликовал сайт «Ахбор»

Заявление от имени 40 жителей поселка Калаи-Хисор джамоата (сельской управы) Гиссар 29 мая направил президенту сын имама Бадриддин Сафаралиев. Под открытым письмом Рахмону подписались девять человек. Они именуют себя потерпевшими из семьи Сафаралиевых, чье право на расследование было нарушено, и требуют либо обеспечения этого права, «либо перевода в гражданство другой страны».

Рахмон Сафаралиев погиб в возрасте 56 лет, он пропал 31 декабря 1992 года, а в начале января его тело было найдено с девятью пулевыми ранениями в местечке Гораи Чумчукхо. Перед смертью его держали в подвале Гиссарского райвоенкомата, а затем перевели в следственный изолятор районного ОВД. С требованием расследовать убийство родственники Сафаралиева обратились в следственный отдел прокуратуры в сентябре 2017 года. Они утверждали, что отец был расстрелян боевиками Народного фронта (вооруженные отряды сторонников правительства) по распоряжению бывшего командира этого фронта и экс-главы Гиссарского района Джамолиддина Мансурова. Родственники потребовали вызвать на допрос бывших руководителей Гиссарского района и полевых командиров Народного фронта. Мансуров, который позже занимал посты мэра Душанбе, вице-премьера страны и вице-спикера нижней палаты парламента, а теперь вышел на пенсию, был допрошен и заявил, что не был знаком с погибшим, а в момент его смерти находился в отъезде, чему есть свидетели.

После этого была проведена эксгумация тела и экспертиза, однако уже 23 ноября прокуратура Гиссарского района прекратила проверку заявления, а исполнявший обязанности прокурора Гиссара Тахир Убайдуллоев написал, что останки необратимо повреждены, и определить по ним причину смерти невозможно, а свидетелей, могущих дать показания, уже нет в живых. Убайдуллоев указал, что с момента гибели Сафаралиева прошло более 24 лет и сослался на статью 75 УК республики, устанавливающим срок давности за совершение преступления 15 лет, по истечении которых лицо, его совершившее, освобождается от ответственности.

Родственники убитого имама утверждают, что есть многочисленные доказательства и свидетели, но вместо того, чтобы во всем разобраться органы, по словам Бадриддина Сафаралиева, начали преследовать его семью. Он пожаловался, что суд без всякого разбирательства признал его виновным в клевете на Мансурова и приговорили выплатить компенсацию морального ущерба в 250 тысяч сомони ($27,8 тыс.). Мансуров уже заявил, что переведет полученные деньги в фонд строительства Рогунской ГЭС.

Гражданская война в Таджикистане 1992-1997 годов унесла жизни более 150 тысяч человек. Сторонникам центральной власти противостояли силы объединенной демоисламской оппозиции, появившиеся во время распада СССР. После многочисленных раундов межтаджикских переговоров, проходивших при посредничестве ООН, России, США и других стран, 27 июня 1997 года противоборствующие стороны подписали Общее соглашение о мире и национальном согласии, положившее конец кровопролитию.