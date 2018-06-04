Талибы захватили населенный пункт на границе с Таджикистаном

Боевики “Талибана”. Фото с сайта Npr.org

На северо-востоке Афганистана на границе с Таджикистаном в ночь на воскресенье, 3 июня, талибы захватили населенный пункт Богбонон (باغبانان) в уезде Дашти-Кала провинции Тахар, сообщает Bakhtar . Боевики напали на полицейские участки в этом районе, в результате погибли два бойца ополчения, один захвачен в плен, уточнил пресс-секретарь полиции провинции Тахар Абдул Халил Асир.

Уезд Дашти-Кала, как сообщало агентство Ariana News, перешел под контроль «Талибана» на прошлой неделе. Силовики начали операцию против них в соседнем с Дашти-Кала уезде Хваджа Гхар, приграничном с Таджикистаном. Там убиты восемь боевиков, шестеро ранены и четверо задержаны, сообщили в штабе 209 корпуса афганской национальной армии.

Напомним, 25 апреля талибы в Афганистане начали сезонное весеннее наступление. В этот раз оно проходит во время подготовки к выборам, которым «Талибан» пытается помешать, считая их «фальсификацией» и «постановкой», и регулярно устраивает взрывы на участках регистрации избирателей, в том числе в Кабуле.

Губернатор восточной провинции Газни Абдул Карим Матин 3 июня рассказал агентству Pajhwok о крупных потерях среди талибов в ходе освобождения от них некоторых районов — 400 убитых и раненых боевиков, однако представитель движения «Талибан» Забихула Муджахид (Zabihullah Mujahid) опроверг информацию, заявив, что урон был нанесен афганским силам. По данным полиции провинции, там погибли 51 человек, в том числе 19 полицейских.

На недавнем совещании секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане об опасности прорыва экстремистов в Центральную Азию через границу с Таджикистаном предупреждали секретари Совбезов России и Таджикистана Николай Патрушев и Абдурахим Каххаров. Однако западные военные, в том числе представители сил НАТО в Афганистане, считают эти угрозы преувеличенными.