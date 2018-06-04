Талибы захватили населенный пункт на границе с Таджикистаном
Уезд Дашти-Кала, как сообщало агентство Ariana News, перешел под контроль «Талибана» на прошлой неделе. Силовики начали операцию против них в соседнем с Дашти-Кала уезде Хваджа Гхар, приграничном с Таджикистаном. Там убиты восемь боевиков, шестеро ранены и четверо задержаны, сообщили в штабе 209 корпуса афганской национальной армии.
Напомним, 25 апреля талибы в Афганистане начали сезонное весеннее наступление. В этот раз оно проходит во время подготовки к выборам, которым «Талибан» пытается помешать, считая их «фальсификацией» и «постановкой», и регулярно устраивает взрывы на участках регистрации избирателей, в том числе в Кабуле.
Губернатор восточной провинции Газни Абдул Карим Матин 3 июня рассказал агентству Pajhwok о крупных потерях среди талибов в ходе освобождения от них некоторых районов — 400 убитых и раненых боевиков, однако представитель движения «Талибан» Забихула Муджахид (Zabihullah Mujahid) опроверг информацию, заявив, что урон был нанесен афганским силам. По данным полиции провинции, там погибли 51 человек, в том числе 19 полицейских.
На недавнем совещании секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане об опасности прорыва экстремистов в Центральную Азию через границу с Таджикистаном предупреждали секретари Совбезов России и Таджикистана Николай Патрушев и Абдурахим Каххаров. Однако западные военные, в том числе представители сил НАТО в Афганистане, считают эти угрозы преувеличенными.