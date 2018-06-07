Туркмения приостановила безвизовый режим на границе с Казахстаном

Власти Туркмении на период с 6 по 16 июня приостановили безвизовый режим для жителей Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщило издание Lada.Kz со ссылкой на областной департамент государственных доходов.



Туркмено-казахская граница. Фото с сайта АНТ



По словам казахстанских чиновников, туркменская сторона объяснила временную приостановку безвизового режима усилением мер безопасности на границе. С чем связано усиление, не уточняется. В прошлом подобные меры объяснялись визитом президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в приграничные районы, а также различными праздничными мероприятиями. Кроме того, безвизовый режим временно отменяли после того, как 18 июля 2016 года в Алматы был совершен теракт.

Мангистауская область – единственный регион Казахстана, граничащий с Туркменией. В целом между двумя странами действует визовый режим, однако жители приграничного региона имеют право на протяжении пяти суток без визы находиться на территории Балканского велаята (области) Туркмении. Аналогичным образом жители Балканского велаята могут посещать Мангистаускую область. Жители приграничных районов пользуются этим правом, чтобы общаться с родственниками и знакомыми, а также для совершения покупок.