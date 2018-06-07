В Киргизии сократили сроки заключения членам оппозиционного движения «Эл Уну»

Бектур Асанов. Фото с сайта Respub.kg

Верховный суд Киргизии сократил сроки заключения членам оппозиционного движения «Эл уну» (Глас народа) Кубанычбеку Кадырову, Бектуру Асанову и Эрнесту Карыпбекову. Об этом 7 июня сообщило издание «24.Kg»

Срок Карыпбекова сокращен с 20 до 12 лет лишения свободы, сроки Асанова и Кадырова – с 12 до восьми лет. Еще один фигурант дела, бывший госсекретарь Кыргызстана Дастан Сарыгулов, был отпущен на свободу ранее – суд первой инстанции приговорил его к четырем годам заключения, в том числе к трем годам условно.

Движение «Эл уну» было основано в 2012 году – более десяти оппозиционных организаций собрались на съезд в Бишкеке и объявили об объединении. 21 марта 2016 года в интернете появилась аудиозапись, на которой Кадыров, Асанов и еще два члена движения, Азимбек Бекназаров и Дуулатбек Турдуналиев, якобы договаривались организовать революцию. Оппозиционеры объявили, что запись смонтирована. Тем не менее, через несколько дней Кадырова, Асанова и Карыпбекова арестовали по обвинению в подготовке захвата власти. Турдуналиева объявили в розыск. О его задержании не сообщалось, зато в число арестованных вскоре попал Сарыгулов.

В апреле 2017 года районный суд признал фигурантов дела виновными и назначил сроки наказания. В феврале 2018 года Бишкекский городской суд оставил приговор в силе. При рассмотрении апелляции в городском суде Асанов и Карыпбеков объявили голодовку. Сегодняшнее решение Верховного суда, оставляющее приговор в силе и одновременно сокращающее сроки наказания, является окончательным и не подлежит обжалованию.

Адвокаты осужденных отмечали, что в ходе расследования дела не было выявлено никаких вещественных доказательств готовящейся революции. При обысках в домах обвиняемых не обнаружили денег, оружия и списков участников восстания. В итоге в основу обвинения были положены разговоры о необходимости менять ситуацию в стране.