Совершившего в Стокгольме теракт узбекистанца приговорили к пожизненному заключению

Окружной суд Стокгольма приговорил гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, совершившего в апреле 2017 года теракт в столице Швеции, к пожизненному заключению. Об этом сообщает The Local.



Рахмат Акилов (с бородой) на заседании суда. Фото Expressen.se



Суд признал 40-летнего подсудимого виновным по 119 пунктам обвинения в покушении на убийство и 24 пунктам обвинения в создании угрозы здоровью и жизни окружающих. Его также приговорили к депортации после отбывания срока заключения. Обычно в Швеции приговоренные к пожизненному сроку проводят в тюрьме 16 лет, максимальный срок, который провел в шведской тюрьме осужденный на пожизненное заключение, составил 34 года.

Суд также постановил выплатить компенсацию пострадавшим и родственникам погибших от действий Акилова. Судья Рагнар Палмквист заявил, что теракт Акилова «возможно, самое серьезное преступление, когда-либо совершенное в Швеции».

Акилов совершил теракт 7 апреля 2017 года, когда въехал на грузовике в группу людей на пешеходной улице Дроттнингатан в Стокгольме. Погибли пять человек, еще пятнадцать получили травмы разной степени тяжести. На суде он признал свою вину и заявил, что совершил преступление по приказу «Исламского государства» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) . Причиной нападения на «неверных» в Швеции, по его словам, стали бомбардировки Сирии. «Взрывы в Сирии должны прекратиться», - заявил узбекистанец. Он не раскаялся в совершенном теракте.

Полиция Стокгольма ранее распространила скриншот чата, в котором Акилов рассказывает о совершении теракта собеседнику, предположительно, члену ИГ. «Нескольких задавил, машина не туда заехала. Сейчас в аэропорту, тупик… В центре Стокгольма десятерых задавил, сейчас надо выбраться!», - писал в переписке узбекистанец.

Акилов работал в Швеции в строительной компании. В 2016 году он подал документы на вид на жительство, однако получил отказ. Он должен был быть выслан из страны, но скрылся от властей. Подробности об Акилове можно узнать здесь.