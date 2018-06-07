7 Июнь 2018

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Новости Центральной Азии

Совершившего в Стокгольме теракт узбекистанца приговорили к пожизненному заключению

Окружной суд Стокгольма приговорил гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, совершившего в апреле 2017 года теракт в столице Швеции, к пожизненному заключению. Об этом сообщает The Local.


Рахмат Акилов (с бородой) на заседании суда. Фото Expressen.se

Суд признал 40-летнего подсудимого виновным по 119 пунктам обвинения в покушении на убийство и 24 пунктам обвинения в создании угрозы здоровью и жизни окружающих. Его также приговорили к депортации после отбывания срока заключения. Обычно в Швеции приговоренные к пожизненному сроку проводят в тюрьме 16 лет, максимальный срок, который провел в шведской тюрьме осужденный на пожизненное заключение, составил 34 года.

Суд также постановил выплатить компенсацию пострадавшим и родственникам погибших от действий Акилова. Судья Рагнар Палмквист заявил, что теракт Акилова «возможно, самое серьезное преступление, когда-либо совершенное в Швеции».

Акилов совершил теракт 7 апреля 2017 года, когда въехал на грузовике в группу людей на пешеходной улице Дроттнингатан в Стокгольме. Погибли пять человек, еще пятнадцать получили травмы разной степени тяжести. На суде он признал свою вину и заявил, что совершил преступление по приказу «Исламского государства» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). Причиной нападения на «неверных» в Швеции, по его словам, стали бомбардировки Сирии. «Взрывы в Сирии должны прекратиться», - заявил узбекистанец. Он не раскаялся в совершенном теракте.

Полиция Стокгольма ранее распространила скриншот чата, в котором Акилов рассказывает о совершении теракта собеседнику, предположительно, члену ИГ. «Нескольких задавил, машина не туда заехала. Сейчас в аэропорту, тупик… В центре Стокгольма десятерых задавил, сейчас надо выбраться!», - писал в переписке узбекистанец.

Акилов работал в Швеции в строительной компании. В 2016 году он подал документы на вид на жительство, однако получил отказ. Он должен был быть выслан из страны, но скрылся от властей. Подробности об Акилове можно узнать здесь.

Международное информационное агентство «Фергана»

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