В Казахстане создадут Академию фигурного катания имени Дениса Тена

Денис и Оксана Тен. Фото из сообщества Denis Ten во «ВКонтакте»

Министерство культуры и спорта Казахстана планирует открыть Академию фигурного катания имени Дениса Тена — фигуриста, убитого в центре Алма-Аты в середине июля. Об этом и других мероприятиях по увековечиванию памяти фигуриста сообщила его мать Оксана Тен.

Акимат (администрация) Алма-Аты обязался ежегодно проводить международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена и пообещал установить памятник на месте убийства фигуриста. Для этого будет создана специальная комиссия с участием членов семьи и объявлен конкурс среди профессиональных скульпторов.

На доме, где родился и жил Тен, установят мемориальную доску. Родственники и друзья спортсмена готовят материалы для книги о нем.

Для реализации планов и проектов Дениса Тена будет зарегистрирован специальный общественный фонд. Все перечисленные предложения поддержаны Минкультом и акиматом Алма-Аты, говорится в обращении матери спортсмена. В официальном сообществе Дениса Тена в соцсети «ВКонтакте» опубликованы реквизиты, по которым можно отправлять средства для мемориала фигуристу.

Денис Тен умер 19 июля в центральной клинической больнице Алма-Аты, куда его привезли на скорой с обильной кровопотерей — его ударил ножом в бедро вор, которому он попытался помешать снимать зеркала с автомобиля. Тен потерял три литра крови. Скорую помощь ему вызвали случайные прохожие, увидевшие молодого человека без сознания на улице.

Были арестованы трое преступников из Жамбылской и Кызылординской областей, для поимки одного из них пришлось привлекать силы Национальной гвардии.

Свой первый казахстанский чемпионат Тен выиграл в 2006 году, когда ему было 12 лет. Спустя три года фигурист стал четвертым на чемпионате мира среди юниоров и заработал путевку на Олимпиаду-2010 (по итогам взрослого ЧМ), заняв на ней 11 место и став самым молодым участником в мужском первенстве. В 2011 году он взял «золото» Азиады, спустя два года — «серебро» на Чемпионате мира в Лондоне. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Тен стал бронзовым призером.