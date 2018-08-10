10 Август 2018

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Новости Центральной Азии

Топ-менеджер «Казконтента» уволен и попал под следствие за комментарий в соцсети

Константин Горожанкин. Фото с сайта Profit.kz
В Казахстане Департамент внутренних дел (ДВД) Алма-Аты начал досудебное расследование в отношении бывшего независимого члена совета директоров АО «Казконтент» (Qazcontent) Константина Горожанкина, оставившего в соцсети комментарий о генетической предрасположенности казахстанцев к гомосексуальности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления этой компании Евгений Кочетов.

«Министерством информации и коммуникаций 8 августа было направлено официальное обращение в МВД по поводу высказывания Горожанкина. Данный факт ДВД Алматы зарегистрирован в ЕРДР по статье 174 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"). Проводится досудебное расследование», — рассказал глава «Казконтента».

Горожанкин был также исключен из состава совета директоров, где он, как пояснил Кочетов, работал бесплатно, не числившись в качестве штатного работника. По словам главы «Казконтента», Горожанкина выбрали на пост директора как авторитетного представителя интернет-индустрии и IT-сообщества Казахстана с хорошей репутацией, и претензий к качеству его работы никогда не возникало. «Однако его последние высказывания несовместимы с работой в АО "Казконтент". В связи с этим Константин Горожанкин исключен из состава СД "Казконтент" и больше не является независимым директором», — добавил глава компании.

Инвестор и продюсер интернет-каналов Константин Горожанкин 6 августа имел неосторожность прокомментировать в Facebook резонансное дело об изнасиловании семилетнего мальчика в Туркестанской области. На вопрос «в чем причина такого уровня гомосексуализма среди тамошней молодежи» он ответил: «Это гены. В записках путешественников в Казахстане XIX века часто упоминались скотоложство и гомосексуализм среди местного населения».

После этого начались травля и угрозы подать в суд по статье о разжигании межнациональной розни. Активисты стали обращаться к руководству «Казконтента» с требованием уволить Горожанкина, поскольку такому человеку не место в компании, которая делает сайты по госзаказу и, в частности, сопровождает сайт премьер-министра primeminister.kz.

Накануне Горожанкин извинился за свое высказывание. Он пояснил, что, будучи русским по национальности, но гражданином Казахстана, живет в этой стране в пятом поколении, пишет книгу об истории Востока и не хотел никого обидеть. Горожанкин подчеркнул, что ссылался на свидетельства, относящиеся к XIX веку, при этом ни слова не говорил о национальностях, а «имел в виду именно среду и общество». Реинтерпретация его высказывания в националистическом ключе принадлежит пользователю Facebook Серикжану Мамбеталину, который спровоцировал скандал и обвинения в разжигании национальной ненависти. Статья 174 («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») Уголовного кодекса Казахстана предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Международное информационное агентство «Фергана»

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