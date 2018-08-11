В Бишкеке второй раз попытались убить российского бизнесмена

Место покушения на Александра Гайдукова. Фото с сайта Kaktus.media

В Бишкеке на пересечении улиц Исанова и Рыскулова взорвали машину российского бизнесмена Александра Гайдукова. Об этом 10 августа сообщило издание KaktusMedia

Принадлежащий Гайдукову автомобиль Lexus 570 был припаркован во дворе дома 98а по улице Исанова. В момент взрыва Гайдуков находился рядом, но пострадал незначительно. Скорая помощь увезла бизнесмена в больницу, однако через несколько часов он на своих ногах ушел из медучреждения.

В пресс-центре Минздрава журналистам сказали, что бизнесмен получил ранения бедра и кисти руки. Ему оказали всю необходимую помощь. Машину Гайдукова осмотрели саперы Государственного комитета национальной безопасности. В правоохранительных органах не склонны считать произошедшее попыткой убийства. По мнению силовиков, бизнесмена хотели лишь напугать.

В апреле 2016 года на Гайдукова уже было совершено покушение во дворе того же дома. Когда он сел в машину марки Audi, неизвестный мужчина выстрелил в него из обреза. Гайдуков почти не пострадал благодаря отличной реакции – он успел откинуться на сиденье, и пули в него не попали. Медикам пришлось лишь обработать порезы от осколков стекла. Стрелок скрылся с места преступления, его до сих пор не нашли.

Гайдуков родился в Ленинграде, до 1991 года работал в городском управлении КГБ СССР. Он увлекался карате и занимал призовые места на ведомственных соревнованиях. В 1991 году Гайдуков оставил службу и стал директором и заместителем директора в ряде коммерческих фирм. В одном из интервью он объяснил свой уход из КГБ словами: «Реальность вошла в грубый диссонанс с моими представлениями о службе».

В Киргизию Гайдуков регулярно приезжает с 1988 года. С 2015 года он значится соучредителем ОсОО «Бишкек-Экспо», занимающегося производством растительных масел из орехов в Арсланбобе. Также бизнесмен учредил охранную фирму «Реликон», научно-производственный центр «Инновационная техника и технологии», компанию «Центр взыскания долгов» и конструкторское бюро «Мобильные системы». По данным СМИ, среди бизнес-интересов Гайдукова – негласный сбор информации и проверка на детекторе лжи.

Во время покушения в 2016 году на месте преступления был замечен бывший депутат Жогорку кенеша (парламента Киргизии) Замир Бекбоев. Также выяснилось, что Audi, в которой сидел Гайдуков, принадлежала брату депутата Эмилю Бекбоеву. Сообщалось, что Эмиль и Гайдуков являются давними друзьями, в связи с чем брат депутата и одолжил бизнесмену свою машину.