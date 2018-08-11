Спасшему из горящего автобуса людей казахстанскому тренеру восстановили документы

Ержан Амарханов (фото с личной страницы в “Одноклассниках” и сгоревший автобус (фото с сайта Altapress.ru)

Детскому тренеру по греко-римской борьбе Ержану Амарханову из Казахстана, спасшему людей в горящем автобусе и утерявшему паспорт и деньги, помогли восстановить документы в России. Об этом сообщает сайт «Вести» Новосибирск

Амарханов 8 августа текущего года спас 47 пассажиров автобуса, ехавшего из Семея в Новосибирск. В четыре утра в автобусе вспыхнул пожар, и Амарханов начал будить и спасать спящих людей. Тренер по греко-римской борьбе выбил двери автобуса и выносил пассажиров, в том числе и детей из салона. Амарханов пытался затушить огонь, но оказалось, что в автобусе нет огнетушителя. Причины пожара не называются.

В результате пожара Ержан Амарханов лишился документов и денег. В салоне автобуса осталось 1,5 млн тенге ($4200), на которые казахстанец хотел купить автомобиль в Новосибирске.

Сотрудники Управления по вопросам миграции помогли ему оперативно оформить документы, выдав справку, с которой Амарханов сможет законно передвигаться по Новосибирской области и добраться до консульства в Омске, чтобы восстановить свой паспорт.

Директор фирмы-перевозчика заявил, что Амарханов получил компенсацию и претензий не имеет. По данным «Вестей», казахстанец получил 50 тысяч рублей ($750), до 15 августа получит еще 100 тысяч ($1500). Со слов тренера, после этого он поедет домой.

Это не первый случай с пожаром в автобусе, следующем из Казахстана в Россию. В январе текущего года на трассе Шымкент-Самара сгорел автобус, в огне погибли 52 гражданина Узбекистана. Спастись смогли лишь двое водителей — граждан Казахстана и трое пассажиров (двое граждан Узбекистана и один гражданин Казахстана). По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.