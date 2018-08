Новости Центральной Азии 12 правозащитных организаций призвали международное сообщество содействовать освобождению Хайрулло Мирсаидова 13.08.2018 16:49 msk, Фергана Политика Права человека Таджикистан Криминал Общество Свобода слова Суд 12 правозащитных организаций обратились к международному сообществу с призывом повлиять на власти Таджикистана и оказать содействие в освобождении руководителя сборной команды КВН, журналиста Хайрулло Мирсаидова. Совместное заявление организаций, в числе которых Human Rights Watch, Freedom House, Репортеры без границ, НАНСМИТ, Article 19, Association for Human Rights in Central Asia, Комитет защиты журналистов, International Federation for Human Rights, International Media Support, International Partnership for Human Rights, Норвежский Хельсинкский комитет и Freedom Now, опубликовано на сайте Human Rights Watch. В нем говорится, что дипломаты и представители международных организаций должны оказать давление на правительство Таджикистана с целью освобождения Мирсаидова, которого, по мнению правозащитников, преследуют по политическим мотивам.

Плакат #FreeKhayrullo на заборе посольства Таджикистана в США. Фото из Твиттера организации Freedom Now

Правозащитники, в частности, призвали ввести санкции в отношении таджикистанских чиновников, причастных к делу Мирсаидова. «Дело Мирсаидова следует установленной схеме, в которой общественные деятели, журналисты и другие граждане оказываются под прицелом властей после раскрытия коррупции, преступлений и других нарушений. Демократические страны больше не должны мириться с жестокими репрессиями таджикского правительства в отношении граждан, свободно выражающих мнение, и должны рассмотреть вопрос о введении адресных санкций против должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям прав, таким как фиктивное преследование Хайрулло Мирсаидова», — заявил региональный представитель Норвежского Хельсинкского комитета в Центральной Азии Мариус Фоссум (Marius Fossum). Глава офиса Европы и Центральной Азии организации Article 19 Кэти Моррис (Katie Morris) считает обязательным участие представителей дипломатического сообщества в процессе рассмотрения кассационной жалобы. «Это будет сигналом для таджикистанских властей, что нарушение свободы слова в стране не останется незамеченным. Международные партнеры Таджикистана должны отметить, что дальнейшее удерживание Мирсаидова в тюрьме будет иметь последствия для международного положения страны и ее двусторонних отношений», — отметила Моррис. Глава сборной команды КВН Таджикистана был приговорен 11 июля этого года Худжандским городским судом к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Мирсаидову также запрещено заниматься общественной деятельностью в течение двух лет после выхода на свободу. Журналист был признан виновным в присвоении или растрате около 124 тысяч сомони ($13,5 тысячи), заведомо ложном доносе и подделке документов. Названную сумму родственники осужденного уже возместили государству. Гражданские активисты считают, что преследование Мирсаидова связано с его попыткой изобличить проблему коррупции в Таджикистане. В защиту журналиста ранее выступил уполномоченный по свободе СМИ ОБСЕ Арлем Дезир. Он назвал приговор Мирсаидову «строгим и несоразмерным». Кроме того, Дезир призвал власти Таджикистана «немедленно освободить Хайрулло Мирсаидова и создать условия, чтобы журналисты в Таджикистане могли свободно освещать все вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь репрессий». Международная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призвала к незамедлительному освобождению Мирсаидова. «Такие журналисты, как Хайрулло Мирсаидов, должны получать признание [со стороны властей] за репортажи по вопросам, представляющим общественный интерес, а не отправляться в тюрьму по фиктивным обвинениям», — говорится в заявлении организации. Эксперты ООН по правам человека также осудили приговор в отношении Хайрулло Мирсаидова, отметив, что «власти Таджикистана расправляются с сообщениями о коррупции, а не с самой коррупцией». Международное информационное агентство «Фергана»









