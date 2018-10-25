Акимат Актау подал в суд на Казахское общество слепых за некачественное озеленение города

Фото с сайта Lada.kz

Акимат (администрация) города Актау подал в суд на мангистауское общественное объединение «Казахское общество слепых» из-за некачественного выполнения условий тендера по озеленению города, передает издание Kursiv.Kz

Основанием для иска стало внесение в акт работ, которые де-факто не были выполнены. Речь идет об утеплении растений на зиму. По словам и.о. руководителя городского отдела ЖКХ Кайрата Акыбаева, общество слепых включило ноябрьские работы в акт сентябрьских и хотело получить за невыполненные работы 15-20 млн тенге ($54,5 тыс.).

Кроме того, около пяти тысяч деревьев, по данным отдела ЖКХ, просто пропали. «Мы посчитали деревья в городе. Их было 98 тысяч, а после подсчета получилось 93 тысячи», — сообщил Акыбаев.

В 2018 году на озеленение и поливочные работы из городского бюджета было выделено 957 млн тенге ($2,6 млн) — почти вдвое больше, чем в 2017 году (596 млн тенге). Тендер выиграло Казахское общество слепых, согласившись выполнить техзадание за 777 млн тенге ($2,1 млн).

Летом в жилищно-коммунальные хозяйства стали часто поступать жалобы от горожан на то, что деревья плохо поливают и не обрабатывают от вредителей. «К сожалению, было очень много возмущения некачественной работой, в связи с этим, учитывая жалобы наших граждан, мы подали в суд о признании компании недобросовестным поставщиком. Дальше будем разбираться с ними в судебном порядке, чтобы они исполнили все обязательства, которые они ранее на себя брали», — сказал на брифинге заместитель акима (мэра) Актау Жангельды Аубакиров.

В 2019 году работы по поливу и уходу за растениями будут осуществляться на основе государственно-частного партнерства. Подрядчика на ближайшие пять лет определит конкурс.

Жители Актау летом выкладывали в сеть видео с засохшими молодыми деревьями и цветами, посадка которых обошлась бюджету в 823 млн тенге ($2,3 млн). Тогда ответственным за плохой полив и уход объявили ТОО «Жасулан-Флора», которое высаживало цветы перед августовским саммитом глав прикаспийских государств.