Мобильники в Узбекистане будут регистрировать по уникальным идентификационным кодам

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В Узбекистане с 1 апреля 2019 года начнут применять систему регистрации мобильников по международным уникальным идентификационным кодам (International Mobile Equipment Identity, IMEI). При этом зарегистрироваться заставят владельцев не только новых, но и уже используемых телефонов. Это следует из принятого правительствомо мерах по упорядочению системы учета мобильных устройств.

В документе говорится, что система вводится для защиты потребителей и внутреннего рынка от контрафакта, обеспечения качественными телефонами и формирования здоровой конкурентной среды. Она не позволит пользоваться телефоном владельца без его ведома и предотвратит продажу некачественных устройств, не отвечающих международных стандартам.

Разработать систему поручено Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, а оператором назначен Центр развития и внедрения информационных технологий Uzinfocom, который со времен президента Ислама Каримова занимался поисками технологий контроля над интернетом в Узбекистане. Финансироваться работы будут из Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В течение трех месяцев министерство обязано подготовить порядок и условия регистрации ввозимых, производимых и уже используемых телефонов. До 1 апреля следующего года поручено организовать региональные пункты регистрации мобильников и обеспечить регистрацию телефона через интернет.

Международный идентификатор мобильного оборудования — это уникальный идентификационный номер телефона или смартфона, содержащий данные о модели, происхождении (Type Approval Code) и его серийный номер. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке аппарата.

Ранее правительство Таджикистана разработало законопроект о регистрации уникальных идентификационных номеров мобильных телефонов и других средств связи в едином реестре. Эксперты отмечали, что это поможет государственным органам не только искать утерянные и украденные телефоны, но и идентифицировать владельцев, которых нельзя установить с помощью сим-карт из-за распространения мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegram. С июля в Таджикистане запретили продажу мобильников без официального разрешения Службы связи.

В Казахстане система регистрации IMEI-кодов была запущена еще в 2016 году, однако она не позволила идентифицировать владельца устройства, поэтому с 2018 года телефонные номера начали привязывать к индивидуальным идентификационным номерам (ИИН), которые имеет каждый гражданин.