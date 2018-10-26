В Таджикистане вынесли приговор застрелившему сослуживца милиционеру

Мухиддин Зохидзода. Фото с сайта Ozodi.org

Суд Хатлонской области Таджикистана приговорил к 2,5 годам лишения свободы капитана милиции Алишера Давлатова, по вине которого погиб следователь ОВД по городу Бохтар (бывший Курган-Тюбе) Мухиддин Зохидзода. Об этом сообщает Радио «Озоди»

Алишера Давлатова осудили по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана – 108 (Причинение смерти по неосторожности) и 322 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

31-летний следователь Мухиддин Зохидзода погиб в своем рабочем кабинете в результате взрыва вечером 1 декабря 2017 года. Руководство ОМВД по городу Бохтар тогда заявило, что взрыв произошел случайно во время осмотра старого реактивного противотанкового гранатомета (РПГ-26). Однако позже следователи прокуратуры сообщили, что взрыв произошел по вине капитана Алишера Давлатова, который обнаружил РПГ-26 на городском христианском кладбище и в нарушение инструкции отнес его в рабочий кабинет своего начальника.

«Подсудимый Алишер Давлатов достал из мешка найденный гранатомет для регистрации его номера, но потом привел его в боевое состояние и целился в сторону Зохидзода, который сразу отвернулся. Алишер Давлатов нажал на курок», – говорится в обвинительном заключении.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что повреждение получила даже крыша здания городской милиции. Тогда в результате взрыва был ранен еще один сотрудник ОВД.

Отец погибшего офицера милиции Джалол Зохидов заявил, что с вердиктом суда не согласен и уверен, что это было убийство, а не причинение смерти по неосторожности, но опротестовывать приговор не собирается.

В октябре 2009 года суд Согдийской области Таджикистана приговорил к пожизненному заключению бывшего сотрудника ОВД города Худжанда Рустама Латипова за убийство своего однокурсника по школе МВД, эксперта-криминалиста ГУВД Худжанда, старшего лейтенанта Сухроба Сайдалиева.