Таджикистан предложил России открыть «зеленый коридор» для его сельхозпродукции
Председатель Высшего собрания парламента Таджикистана (Маджлиси милли Маджлиси Оли) Махмадсаид Убайдуллоев предложил России создать упрощенный таможенный режим, или «зеленый коридор» для сельскохозяйственной продукции. Об этом, как передает «Азия-плюс», он заявил накануне в выступлении на VI Межпарламентском форуме «Россия и Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».
Убайдуллоев попросил российское правительство решить этот вопрос оперативно. «Мы просим "зеленый коридор" для наших фруктов и овощей — мы не чужие, мы родные», — сказал он. Последние слова были встречены аплодисментами в зале. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на это ответила, что стороны обсудят этот вопрос и возможность расчетов в национальных валютах.
Председатель Маджлиси милли Махмадсаид Убайдуллоев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кадр телеканала СФ России
На форуме было отмечено, что в январе-августе 2018 года взаимный товарооборот двух стран превысил $620 млн. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 34%. Импорт из Таджикистана в РФ вырос почти в четыре раза.
Обсуждалось также ускоренное рассмотрение проектов договоров, регулирующих миграционные процессы, в том числе проекта правительственного соглашения о порядке пребывания граждан Республики Таджикистан в РФ и российских граждан в Таджикистане. Замминистра иностранных дел Таджикистана Зохир Озод Саидзода заявил о необходимости поскорей перейти к подписанию конкретных документов, которые, по его словам, отвечают «интересам обеих сторон», передает ТАСС.
На том же форуме посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов попросил правительство России амнистировать таджикских трудовых мигрантов. По данным соцопросов, члены 52% таджикских семей по меньшей мере один раз выезжали на заработки за рубеж, при этом 98% трудовых мигрантов из Таджикистана работают в России. Сейчас туда запрещен въезд около 170 тысячам таджикистанцев, нарушивших миграционный режим.
Амнистия, по словам посла, поможет легализоваться многим мигрантам, которые нелегально проживают в России, особенно в Москве, Московской области и Петербурге «уже долгие годы». «Мы всегда просили Россию предоставить этим людям возможность в течение какого-то срока легализоваться. Чтобы они пришли без страха, что будут депортированы», — заявил Сатторов. Он добавил, что легализация поможет оценить реальное количество мигрантов на территории РФ.
Между тем российское МВД в марте – апреле 2017 года провело амнистию трудовых мигрантов из Таджикистана, которой воспользовались более 122 тысяч человек. В то же время 181 тысяче человек, которые нарушили правила пребывания в РФ, въезд остается закрытым.
В 2018 году аналогичная амнистия была объявлена для киргизских мигрантов. С начала ноября граждане Киргизии, которые ранее неоднократно привлекались к административной ответственности или в прошлый визит нарушили правила выезда из страны в течение 30 дней после окончания срока временного пребывания, снова смогут беспрепятственно въезжать в Россию.