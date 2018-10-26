Госкомтуризм Узбекистана возглавил бывший менеджер американских отелей
Председатель Комитета по развитию туризма Узбекистана Бахтиёр Умаров освобожден от должности, временно исполняющим обязанности главы Комитета назначен заместитель Умарова Улугбек Касымходжаев. Об этом сообщает Turon 24 со ссылкой на источники в ведомстве.
Бахтиёр Умаров. Фото с сайта Nuz.uz
Умаров возглавил Комитет по развитию туризма в конце мае текущего года. До этого работал первым заместителем министра инновационного развития, ранее - генеральным директором «Узмедэкспорта». Умаров сменил на посту главы Комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова, который занял должность заместителя премьер-министра, курирующего вопросы образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.
Причины отставки Бахтиёра Умарова не называются, однако по информации Repost.uz, чиновник покинул пост по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности главы Комитета назначен заместитель Умарова Улугбек Касымходжаев.
Проживающий в США узбекский бизнесмен Улугбек Касымходжаев был назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя государственного комитета Узбекистана по развитию туризма в августе текущего года. Ранее Касымходжаев работал управляющим в гостиницах Голливуда (штат Флорида, США).
В Узбекистане утверждена Концепция государственной политики республики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, и программа первоочередных мер по развитию сотрудничества с ними. Президент Шавкат Мирзиёев распорядился предоставлять гражданство по упрощенной процедуре соотечественникам, которые могут принести пользу государству.
Кроме того, в республике последнее время широко применяется практика приглашения на работу в министерства и ведомства иностранных граждан. Например, в разработке проекта налоговой реформы Узбекистана участвуют сразу два зарубежных эксперта – бывший премьер-министр Грузии Ника Гилаури и бывший замминистра финансов России Сергей Шаталов. В июле в должности заместителя министра инновационного развития был утвержден немецкий специалист Карстен Хайнц. В октябре первым заместителем генерального директора Агентства развития атомной энергии при Кабинете министров («Узатом») был назначен топ-менеджер российской госкорпорации «Росатом» Виталий Драгунов.