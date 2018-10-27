Лидеры Горного Бадахшана попросили встречи с Рахмоном

Толиб Аёмбеков, Ёдгор Мамадасламов, Мунаввар Шанбиев

27 октября в Душанбе прибыли четверо неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области, которых власти Таджикистана ранее обвинили в причастности к организованной преступности. Они просят встречи с президентом Эмомали Рахмоном, сообщает «Озоди»

В администрации региона подтвердили информацию. «Власти ГБАО осведомлены о поездке неформальных лидеров в Душанбе. Они собираются встретиться с главой государства, поговорить о реальной, на их взгляд, ситуации в Хороге», — заявил пресс-секретарь главы области Голиб Ниятбеков. Как отреагировало руководство Таджикистана, пока неизвестно.

В Душанбе прибыли Толиб Аёмбеков, Ёдгор Мамадасламов, Мунаввар Шанбиев и Зоир Раджабов. Знакомый с ними источник заявил, что они недовольны обвинениями в их адрес и собираются доказать, что не имеют отношения к организованным преступным группировкам.

Источники «Ахбор» утверждают, что встреча состоится. По их данным, неформальные лидеры получили приглашение от президента.

Власти Таджикистана вынесли предупреждение семи неофициальным лидерам Горного Бадахшана. Им вручили официальные документы с требованием отказаться от организации преступных группировок, призыва молодежи к массовым беспорядкам, уничтожения государственной собственности, незаконной торговли наркотиками и оружием, а также других незаконных действий, направленных против безопасности государства и общества. В случае отказа им пригрозили, что они будут отвечать по всей строгости закона.

Фигуранты пришли в прокуратуру и подписали соответствующие протоколы. Они также обязались сдать оружие и не заниматься противоправными действиями. Такие обязательства также взяли на себя и трое других неформальных лидеров — Мамадбокир Мамадбокиров, Хурсанд Мазоров и Амриддин Аловатшоев. Почему они не поехали на встречу с президентом вместе с остальными, неизвестно.

Ситуация в Горном Бадахшане привлекла повышенное внимание после визита в регион президента Эмомали Рахмона в сентябре 2018 года. Он выразил недовольство положением дел в сфере борьбы с преступностью и дал месяц на то, чтобы навести порядок, допустив возможность привлечения военных. «Хватит! Если будет необходимо, для борьбы с преступными группами используйте вооруженные силы», — заявил Рахмон. После его выступления в регионе были сменены руководители силовых структур, началась кампания по сдаче оружия. Местных жителей предупредили, что собрания могут быть приравнены к бандитским сходкам. В социальных сетях появились слухи о подготовке властями блокады Хорога, административного центра региона. Оппозиция заявила, что в случае силовых мер организует акции протеста.

В Хороге сильно влияние бывших полевых командиров, участвовавших в гражданской войне 1990-х годов на стороне Объединенной таджикской оппозиции (против Народного фронта, к которому относился будущий президент Эмомали Рахмон). Власти обвиняют их в причастности к контрабанде и наркоторговле. В 2012 году после убийства генерала спецслужб Таджикистана в регионе была проведена спецоперация, в ходе которой погибли в том числе и гражданские лица. Неофициальные источники считают одной из причин конфликтов в ГБАО борьбу за контроль над наркотрафиком.