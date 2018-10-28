Бывшего главу антинаркотического управления Таджикистана посадили на 28 лет

Фото с сайта Rus.ozodi.org

В Таджикистане осужден генерал-майор милиции Файзулло Гадоев, бывший руководитель Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает «Озоди» со ссылкой на источники в Верховном суде страны. Его приговорили к 28 годам тюрьмы.

Приговор, по их данным, вынесен 15 октября. Бывшего силовика обвинили по пяти уголовным статьям, в том числе в незаконном обороте наркотиков, получении взятки в крупном размере и злоупотреблении служебным положением.

Верховный суд, рассматривавший дело, также постановил конфисковать его имущество. По приговору Гадоев также лишен государственных наград и воинского звания.

Подробности дела пока неизвестны.

Файзулло Гадоев руководил Управлением МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков с 2002 по 2007 годы, до этого работал в органах внутренних дел с 1982 года. Пост руководителя управления, по информации «Озоди», покинул в связи с переходом на другую работу (какую, не уточняется). Между тем в российской прессе после его отставки (это произошло на фоне конфликта России и Таджикистана вокруг задержания летчиков, один из которых был гражданином РФ) распространилась информация, что ее причина — задержание сотрудниками Гадоева машины с грузом героина, в которой якобы находился дальний родственник президента Эмомали Рахмона).

Позднее сведения о Гадоеве появились на сайте главного управления по вопросам миграции МВД России. Там было выложено ходатайство от имени генерал-майора милиции, бывшего сотрудника МВД Таджикистана Гадоева Файзулло Нуриллоевича, заявившего о себе как о высококвалифицированном специалисте (такое ходатайство могут подать иностранцы, претендующие на проживание и работу в России). В характеристике было указано, что он является «профессиональным руководителем, преданным своему делу». Судя по приведенным данным, в МВД Таджикистана он работал до 2011 года.

Несколько лет назад в прессе появился комментарий Гадоева о ситуации в Афганистане. При этом его охарактеризовали как эксперта, без упоминания должности.

Между тем на сайте ЦАРИКЦ (Центральноазиатского регионального информационного координационного центра, в рамках которого осуществляется обмен информацией о борьбе с наркотиками в России, Таджикистане и ряде других стран) некоторое время назад появились данные о розыске Файзулло Нуриллоевича Гадоева за причастность к преступлениям, связанным с наркотиками. Подробности почти не приводились. Сообщается, что розыск велся по инициативе МВД Таджикистана, а дело было заведено в 2017 году.

В Таджикистане представителей силовых структур неоднократно уличали в причастности к обороту наркотиков. В 2012 году по таким обвинениям был осужден брат заместителя главы Госкомитета национальной безопасности Мансура Умарова. Агентство по контролю за наркотиками отмечало, что почти у всех наркотических группировок есть свои люди в правоохранительных органах, занимающиеся «крышеванием».