Осужденные члены ПИВТ попали в тюремную больницу после пыток
Как отмечают источники правозащитной организации, заключенных пытали, чтобы добиться признаний, направленных против ПИВТ. Им было предложено выступить перед камерой, как это сделал другой активист ПИВТ, мулла Аёмиддин Сатторов. В вышедшем ранее в этом году в Таджикистане документальном пропагандистском фильме «Возвращение из ада» («Бозгашт аз ҷаҳаннам») Сатторов отрекся от партии, поскольку, по его словам, нынешнее руководство «растоптало устав», которым она руководствовалась, и попало под влияние Ирана. Эти заявления муллы были интерпретированы как результат давления.
Джалолиддини Махмуд в 2015 году был осужден на 5 лет и, по данным правозащитников, на днях должен выйти на свободу. Мухаммадали Файзмухаммад вместе с 13-ю другими членами правления ПИВТ был арестован в сентябре 2015 года и осужден на 23 года. Ранее появлялась информация о том, что Файзмухаммад был переведен из тюрьмы в СИЗО, но причина перевода не уточнялась.
В мае этого года Комитет ООН против пыток вынес рекомендации Таджикистану, в которых призвал власти республики расследовать заявления о пытках членов запрещенной в стране с 2015 года ПИВТ и факты смертей заключенных. Рекомендации даны после ознакомления с третьим периодическим докладом Таджикистана о выполнении обязательств по реализации соответствующей Конвенции, представленным Комитету в начале мая этого года.
В Таджикистане пытки остаются распространенной практикой выбивания признательных показаний из задержанных и наказания осужденных. Силовики стремятся скрыть эти факты, и лишь редкие случаи доходят до суда. Таджикская Коалиция против пыток и безнаказанности в 2017 году составила карту применения пыток, на которой отмечены населенные пункты республики и силовые структуры, в отношении которых поступали жалобы на применение пыток. 60% обратившихся в коалицию с заявлениями о пытках жаловались на оперативников и дознавателей. Начиная с 2011 года, в коалицию поступили около 200 жалоб, больше половины из них касались сотрудников милиции. Значительную часть составляли сообщения о жестоком обращении в армии, сигналы о пытках со стороны сотрудников Госкомитета национальной безопасности и Агентства по контролю за наркотиками.
В течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка на территории бывшего СССР. В сентябре 2015 года власти Таджикистана обвинили членов партии в причастности к военному мятежу бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Партия была признана Верховным судом террористической организацией, ее руководство арестовано. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены к различным срокам заключения, двое из них — к пожизненному.