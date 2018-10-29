Осужденные члены ПИВТ попали в тюремную больницу после пыток

Мухаммадали Файзмухаммад и Джалолиддини Махмуд. Фото с сайта Zindoniyon.com

Мухаммадали Файзмухаммад и Джалолиддини Махмуд, осужденные члены правления Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), были подвергнуты пыткам в тюрьме, и после резкого ухудшения состояния здоровья их поместили в больницу. Об этом сообщает Комитет по защите политических заложников и узников в Таджикистане

Как отмечают источники правозащитной организации, заключенных пытали, чтобы добиться признаний, направленных против ПИВТ. Им было предложено выступить перед камерой, как это сделал другой активист ПИВТ, мулла Аёмиддин Сатторов. В вышедшем ранее в этом году в Таджикистане документальном пропагандистском фильме «Возвращение из ада» («Бозгашт аз ҷаҳаннам») Сатторов отрекся от партии, поскольку, по его словам, нынешнее руководство «растоптало устав», которым она руководствовалась, и попало под влияние Ирана. Эти заявления муллы были интерпретированы как результат давления.

Джалолиддини Махмуд в 2015 году был осужден на 5 лет и, по данным правозащитников, на днях должен выйти на свободу. Мухаммадали Файзмухаммад вместе с 13-ю другими членами правления ПИВТ был арестован в сентябре 2015 года и осужден на 23 года. Ранее появлялась информация о том, что Файзмухаммад был переведен из тюрьмы в СИЗО, но причина перевода не уточнялась.

В мае этого года Комитет ООН против пыток вынес рекомендации Таджикистану, в которых призвал власти республики расследовать заявления о пытках членов запрещенной в стране с 2015 года ПИВТ и факты смертей заключенных. Рекомендации даны после ознакомления с третьим периодическим докладом Таджикистана о выполнении обязательств по реализации соответствующей Конвенции, представленным Комитету в начале мая этого года.

В Таджикистане пытки остаются распространенной практикой выбивания признательных показаний из задержанных и наказания осужденных. Силовики стремятся скрыть эти факты, и лишь редкие случаи доходят до суда. Таджикская Коалиция против пыток и безнаказанности в 2017 году составила карту применения пыток, на которой отмечены населенные пункты республики и силовые структуры, в отношении которых поступали жалобы на применение пыток. 60% обратившихся в коалицию с заявлениями о пытках жаловались на оперативников и дознавателей. Начиная с 2011 года, в коалицию поступили около 200 жалоб, больше половины из них касались сотрудников милиции. Значительную часть составляли сообщения о жестоком обращении в армии, сигналы о пытках со стороны сотрудников Госкомитета национальной безопасности и Агентства по контролю за наркотиками.

В течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка на территории бывшего СССР. В сентябре 2015 года власти Таджикистана обвинили членов партии в причастности к военному мятежу бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Партия была признана Верховным судом террористической организацией, ее руководство арестовано. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены к различным срокам заключения, двое из них — к пожизненному.