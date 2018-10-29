Бывшего главу антинаркотического управления МВД Таджикистана осудили заочно

Здание МВД Таджикистана. Фото с сайта News.tj

Бывший глава Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД Таджикистана Файзулло Гадоев, приговоренный в середине октября к 28 годам заключения, по-прежнему находится в международном розыске, в который был объявлен год назад. Приговор Гадоеву выносился заочно, уточнил информагентству «Азия-Плюс» начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

Он опроверг ранее распространенное сообщение о том, что Гадоев был задержан летом этого года в Узбекистане с крупной партией наркотиков и передан таджикским правоохранителям. «Он до сих пор числится в розыске, в который был объявлен более года назад», — добавил Эмомали.

На сайте МВД Таджикистана в минувшую субботу появилось сообщение о том, что Верховный суд приговорил 59-летнего экс-главу УБНОН к 28 годам колонии строго режима с конфискацией имущества. Он был осужден 15 октября по четырем статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе за незаконный оборот наркотиков, получение взятки в крупном размере и злоупотребление служебным положением. Однако в сообщении не указывалось, что приговор был вынесен заочно.

Позже источник «Азии-Плюс» в силовом блоке страны рассказал, что якобы Гадоев был задержан с крупной партией наркотиков в начале лета текущего года в Узбекистане и передан властям Таджикистана.

Файзулло Гадоев руководил Управлением МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков с 2002 по 2007 годы, до этого работал в органах внутренних дел с 1982 года. Пост руководителя управления покинул в связи с переходом на другую работу (какую, не уточняется). Между тем в российской прессе после его отставки (это произошло на фоне конфликта России и Таджикистана вокруг задержания летчиков, один из которых был гражданином РФ) распространилась информация, что ее причиной было задержание сотрудниками Гадоева машины с грузом героина, в которой якобы находился дальний родственник президента Эмомали Рахмона.