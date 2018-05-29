Чага высшего уровня. Как российский гриб по киргизским документам в Китай продавали

Гриб чага. Фото с сайта Mycology.su

В Кыргызстане очередной скандал, связанный с коррупцией в высших эшелонах власти времен Алмазбека Атамбаева. На этот раз в центре внимания оказалось Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ).

Спусковым крючком послужил визит директора агентства Абдыкалыка Рустамова в Кызыл-Ункурский лесхоз Джалал-Абадской области 18 мая 2018 года. Претензий у работников лесхоза к главе природоохранного ведомства накопилось много, начиная от обвинений в коррупции и заканчивая кадровой политикой. Но у Рустамова была своя задача: он прибыл по-чапаевски исполнить решение правительства о сокращении работников лесхоза. Однако людям это не понравилось, и они возмутились, что сокращения коснутся в большей степени самых уязвимых и низкооплачиваемых работников ведомства: лесников, егерей, - которых и так не хватает. Встреча с подчиненными вылилась в словесную перепалку, а затем и в драку.

Жесткий конфликт стал детонатором. В редакцию «Ферганы» попали документы о скандале внутри ГАООСЛХ, возникшем в конце 2016 - начале 2017 годов. Скандал, очевидно, был замят, но детали его довольно характерны.

Карьера на волне революций

Работники и активисты не раз жаловались на чиновника президенту и на страницах СМИ, указывая на непрофессионализм и многочисленные нарушения со стороны руководства ведомства, и на митингах. Кроме того, писали о непотизме, царящем в госагентстве. Рустамов назначал друзей и родственников на ключевые посты, например, главой Беш-Ташского природного парка - заповедника в Таласской области - стал его свояк, супруг родной сестры жены Рустамова, Жинкалиев Нурдин Алдаярович. Человек не дня не работал в природоохранной сфере и катапультировался на должность благодаря родственным связям с Рустамовым.

До сегодняшнего дня никаких мер в отношении Рустамова принято не было, хотя вопросы коррупции в ведомстве поднимались и на уровне премьер-министра. Оно и понятно, кто же поднимет руку на ставленника Атамбаева?

Абдыкалык Алибекович Рустамов – животновод с многолетним стажем. Отучился в сельскохозяйственной академии по специальности агроном, затем работал в крестьянском хозяйстве по этой же специальности и приторговывал кормом для скота на скотных рынках Бишкека. Двумя важными вехами в стремительной карьере животновода стали две киргизские революции. После тюльпановой революции 2005 года Рустамову улыбнулась удача: при поддержке Социал-Демократической партии Кыргызстана (СДПК) в июле 2005 года он оказался в должности инспектора природоохранного ведомства в Бишкеке, где проработал по 2009 год. Был уволен.

Апрельская революция 2010 года принесла Рустамову следующий рывок в карьере. 19 апреля 2010 года он был назначен заместителем директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Киргизской Республики. В 2016 году тогда еще премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, ныне президент Кыргызстана и тоже член СДПК, назначает Рустамова директором природоохранного ведомства страны.

Любая власть создает возможности для коррупции. Руководство природоохранным ведомством - не исключение: агентство занимается выдачей лицензий, разрешительных документов, легализующих отстрелы редких животных, сбор и вывоз продуктов растительного происхождения и прочие виды деятельности. А когда Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз, возможности расширились до границ ЕАЭС.

Попались на грибах

В редакцию «Ферганы» попали документы, которые указывают на возможную причастность руководства ГАООСЛХ к контрабанде российского березового гриба – чаги и на сговор с казахской компанией Baiterek Catering («Байтерек Кэтиринг»), у которой среди зарегистрированных видов деятельности указана торговля продуктами питания и напитками, а не сбор и реализация лекарственных средств растительного происхождения и сырья.



Собранная чага. Фото с сайта Nomadiclifehealth.com



Напомним, что чага (древесный гриб) внесена в Государственный реестр лекарственных средств России. Эти растения и их части (включая семена и плоды, используемые в основном в парфюмерии, фармации, инсектицидных, фунгицидных и других целях) включены в перечень подконтрольной продукции, подлежащей карантинному, фитосанитарному контролю. Их вывоз осуществляется строго на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом.

Российская Уссурийская таможня (Дальневосточное таможенное управление Федеральной таможенной службы России) в конце 2016 года задержала груз - 4.000 тонн чаги, которую, судя по представленным документам, вывозила в Китай казахстанская компания «Байтерек Кэтиринг» по разрешению, выданному ГАООСЛХ Кыргызстана. Если верить документам, предъявленным таможне, на основании обращения казахской компании киргизское ГАООСЛХ заключило с казахской кейтеринговой компанией договор №18 от 24 октября 2016 года, и 18 ноября 2016 года выдало лицензию на «вывоз» чаги - якобы собранной в Кыргызстане.

Страной назначения в лицензии указан Китай: известно, что в Поднебесную идет большая часть часть поставок березового гриба, как легальных, так и контрабандных, о попытках незаконного вывоза чаги в Китай регулярно сообщают в СМИ.



Порошок из чаги. Фото с сайта Orionhealth.com



По российскому законодательству, предприятия и организации при декларировании чаги, вывозимой с таможенной территории ЕАЭС, обязаны предоставить таможне лицензию на вывоз березового гриба. Без лицензии можно провозить березовый гриб в количестве не более трех штук. И Казахстан, и Кыргызстан - члены ЕАЭС, поэтому вопросы у таможни возникли не внутри единого таможенного пространства, а на выходе из него.

Проверка первая: ГКНБ. Вопрос замяли

Наши источники, чьи имена в целях безопасности мы указывать не будем, сообщили, что 5 декабря 2016 года из Государственного Комитета Национальной Безопасности Кыргызстана в ГАООСЛХ поступил запрос относительно компании «Байтерек Кэтиринг». В тот же день на аппаратном совещании в агентстве директор Рустамов дает поручение советнику Эмильбеку Умаралиеву провести проверку законности выдачи разрешения на добычу и вывоз березового гриба ТОО «Байтерек Кэтиринг».

На следующий день Умаралиев получает от Омурбека Мусаканова, заведующего отделом природопользования, который якобы выдал разрешение ТОО «Байтерек Кэтиринг», ответ, в котором Мусаканов сообщает, что такого разрешения ГАООСЛХ не выдавал. Это, кстати, тот самый Мусаканов, который в 2014 году при задержании на кухне своего дома сжег 9,5 тысяч долларов взятки за отстрел редких парнокопытных в заповедниках Кыргызстана.



Объяснительная от отдела природопользования за подписью Омурбека Мусаканова - и разрешение на вывоз чаги в Китай, выданное ГАООСЛХ



Напомним, что во время обыска в его доме были обнаружены заранее заготовленные незаконные разрешительные документы на охоту и крупные суммы денег: кроме сожженной взятки, были найдены 39 тысяч долларов, 10 тысяч евро, а также деньги в другой валюте. Кроме того, незаконно хранились порядка тридцати пуль и автомат Калашникова. Следствие тогда его отпустило в связи с резким ухудшением здоровья. Судя по всему, чувствует он себя хорошо, и почему он после столь громкой истории продолжает трудиться в том же ведомстве - вопрос, требующий отдельного разбирательства.

Однако на следующий день, 6 декабря 2016 года, передумав, Рустамов резко меняет решение и дает распоряжение своему заместителю Жумаеву Н. документы по данному вопросу у Умаралиева немедленно изъять. 7 декабря 2016 года Умаралиев пишет на имя Рустамова рапорт, сообщая об изъятии у него документов по делу, и просит Рустамова дать официальное распоряжение о продолжении проверки либо о ее прекращении.

К тому же из рапорта выясняется, что договор с Чуйским лесхозом был заключен не с «Байтерек Кэтиринг», а с другой казахской компанией - «Астана Трейд». Ситуация с разрешением для «Байтерек» стала еще загадочнее. Казалось бы, логично для руководителя настаивать на продолжении проверки. Но Рустамов поступил иначе, поставив свою резолюцию «Снять с контроля» на рапорте Умаралиева. Чиновник, видимо, полагал, что таким образом получится «замять» дело. И действительно, наступило затишье, но ненадолго.

Проверка вторая: Уссурийская таможня. Паника

Уверившись, что киргизские разрешительные документы обеспечат им спокойный провоз чаги через границу, 24 декабря 2016 года представители «Байтерек Кэтеринг» предпринимают попытку вывезти товар из России в Китай. Однако Уссурийская таможня, заподозрив неладное, товар задержала.

Средняя цена чаги на российском рынке - 200 руб. за килограмм. 4.000 тонн - 800 млн. руб., или почти $13 млн.

27 декабря 2016 года заместитель начальника Уссурийской таможни Генералов А. информирует об этом Директора государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Рустамова и просит его предоставить сведения о факте добычи в Кыргызстане березового гриба чаги в количестве

Такой запрос от государственного органа страны-партнера не может быть чем-то из ряда вон выходящим. На ежедневной основе госорганы разных стран обмениваются тысячами запросов и ответов. Однако у руководителя природоохранного ведомства запрос российской таможни, видимо, вызвал глубокое волнение, граничащее с паникой. В тот же день Рустамов пишет поручение своему подчиненному, некоему Э.Шерипову (сегодня Элдияр Шерипов числится на сайте как заместитель директора агентства), а тогда он занимал должность директора департамента лесных экосистем, - с неожиданной формулировкой: «СРОЧНО ДАТЬ СОВЕТ».



Запрос от Уссурийской таможни - и просьба Рустамова «срочно дать совет»



Кто же такой Шерипов, и почему у него просит совета Рустамов? Оказывается, Шерипов - родной племянник одного из ближайших сподвижников бывшего президента Кыргызстана Атамбаева и бывшего руководителя его аппарата - влиятельного Фарида Ниязова. Неудивительно, что именно ему министр посылает сигнал «SOS», сообщая о бедствии и прося о помощи.

Мы не знаем, какой совет Рустамову дал Шерипов, но видимо, обязательное в таких случаях обращение в правоохранительные органы в него не входило. Вместо этого 11 января 2017 года Государственное Агентство Охраны Окружающей Среды и Лесного Хозяйства направляет в адрес Уссурийской таможни официальный ответ, подтверждающий законность происхождения березового гриба, а также законность выданного Разрешительного документа №2016/000044 на его сбор и вывоз.

Однако уссурийские таможенники оказались на удивление настырными, и 18 января 2017 года в приемную ГАООСЛХ позвонил другой заместитель начальника Уссурийской таможни Лисица А.В., и связался с заместителем директора Арсеном Рыспековым.

Российский таможенник сообщает Рыспекову, что ГАООСЛХ направило письмо, подтверждающее легальность партии березового гриба, за его, Рыспекова, подписью. Но в ответ Рыспеков сообщил, что никаких писем он не писал и разрешений на вывоз гриба не давал.

24 января 2017 года Рыспеков пишет служебную записку директору Рустамову с просьбой разрешить передать материалы по подделке подписи и служебном подлоге в правоохранительные органы. И действительно, в январе 2017 года материалы были переданы в правоохранительные органы, но никаких действий по ним не было предпринято. Источники «Ферганы» предполагают, что дело было замято тем же Мусакановым, поскольку в ГКНБ работает его брат.



Объяснительная Арсена Рыспекова - и его же ответ Уссурийской таможне о подделанных документах



Родные киргизские березы

Мы обратились к председателю экологического движения Кыргызстана «Алейне», общественному деятелю, профессору Эмилю Джапаровичу Шукурову с просьбой прокомментировать ситуацию. Эмиль Джапарович два раза переспросил об объеме партии собранных грибов и после многозначительной паузы ответил, что в Чуйской области попросту нет такой площади лесов, чтобы собрать 4 миллиона килограмм чаги.

Леса есть в Российской Федерации, где этот гриб, несомненно, и был собран. Нелегально. Видимо, киргизские чиновники лишь приняли участие в оформлении уже заготовленной в России партии гриба, помогая контрабандистам обмануть российскую таможню и вывезти товар в Китай для дальнейшей перепродажи.

Этим вопросом должны заняться правоохранительные органы трех стран, чьи интересы и законы были нарушены: Российская Федерация, Казахстан и, безусловно, Кыргызстан. Есть очевидные основания для проведения проверки: речь может идти о контрабанде, укрывательстве преступления, подделке документов, служебном подлоге, злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.

В любом случае, все фигуранты этого дела продолжают занимать высокие должности в ГАООСЛХ.

Дальнейшее расследование этого дела может послужить показателем того, есть ли желание у нынешнего руководства страны бороться с существующими пороками или же в стране, как и прежде, царит атамбаевщина.

Сатина Айдар, специально для «Ферганы»