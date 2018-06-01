Власти Казахстана назвали «техническим сбоем» регулярное отключение соцсетей во время трансляций Аблязова

Даурен Абаев. Кадр видео c сайта «Азаттык»

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев назвал «техническим сбоем» регулярно отмечаемое пользователями интернета отсутствие доступа к соцсетям и сервису YouTube после 19 часов. В это время там начинаются трансляции критических по отношению к власти выступлений беглого бизнесмена Мухтара Аблязова, лидера оппозиционного и запрещенного в республике движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

Перебои с работой соцсетей Facebook, Instagram, мессенджера Telegram и сервиса YouTube в казахстанском секторе интернета наблюдаются по вечерам и продолжаются примерно с 19 до 23 часов, после чего доступ вновь появляется. Из-за этого пользователи YouTube несут финансовые убытки, теряя просмотры рекламы. Недоступность соцсетей в это время связывают с роликами Аблязова.

Когда о недовольстве пользователей сообщил Абаеву на пресс-конференции журналист Радио «Азаттык», министр улыбнулся, поморгал, на несколько секунд задумался и ответил: «В связи с этим можно сказать лишь одно. Наше министерство информации и коммуникаций в связи с этой ситуацией никаких действий не предпринимает. Но технический сбой может быть, мы это рассмотрим».

Мухтар Аблязов отозвался на этот комментарий постом на своей странице в Facebook «Как министр Абаев лжет о блокировках социальных сетей». «Интересный сбой, – прокомментировал он. – Какой-то педантичный, как немец. Причем, очень исполнительный. Четко ломается в определенное время, когда проходят прямые эфиры ДВК. Даурен, даже маленькие дети знают, почему отключаются социальные сети! Наберись мужества и скажи правду. [...] Обратите внимание на лицо министра. Он слышит вопрос, пыхтит, надувает тяжело щеки, пытаясь придумать объяснение. Все его тело, лицо, глаза заранее говорят: я вам сейчас буду врать!»

Оппозиционер призвал министерство информации готовиться к тому, что прямые эфиры накануне объявленных ДВК по всей стране митингов 23 июня будут проходить ежедневно – утром, после обеда и вечером.

Аблязов отметил, что «власти Казахстана пытаются лихорадочно остановить развитие» оппозиционного движения, и напомнил о деле задержанного в Киргизии блогера и сторонника ДВК Мурата Тунгишбаева, который вел различные оппозиционные каналы. «Мурат консультировал меня по продвижению моего канала в ютубе. Лично я с ним не знаком, но знаю, что цели и задачи ДВК Мурату близки», – заявил Аблязов и пообещал поддерживать Тунгишбаева.

Напомним, что суд в Киргизии решил выдать блогера на родину по запросу казахских властей. Его защита пытается оспорить это решение, указывая, что оно противоречит законам Киргизии и международному праву, поскольку Тунгишбаев преследуется по политическим мотивам.