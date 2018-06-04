В Красноярске кыргызстанцев задержали за вербовку боевиков для Сирии и Афганистана

Обыск в квартире предполагаемых вербовщиков. Кадр оперативной съемки с сайта НГС.Новости

В Красноярске сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 11 человек, входивших в некую религиозную ячейку, которая была организована двумя выходцами из Киргизии и вербовала боевиков для Сирии и Афганистана. Об этом 4 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

В сообщении говорится, что лидер ячейки установил контакты с членами международной террористической организации, связываясь с ними по телефону. Боевиков он вербовал из своих соотечественников — трудовых мигрантов из Киргизии, работавших в Красноярском крае, — и помогал им переправляться на подконтрольную террористам территории.

В пропаганде члены группы «использовали видеоролики одного из религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания», сообщили в ФСБ. Ни имя проповедника, ни «одна из террористических структур», на идеологию которой ориентировалась ячейка, ни название террористической организации, которой помогали вербовщики, не уточняются.

В пресс-релизе также говорится, что при обысках у них обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, но на кадрах оперативной съемки, которую опубликовал сайт «НГС.Красноярск», ее не видно. Там показано только, как спецназ ворвался в здание, похожее на общежитие с разложенными на полу грязными матрасами.

В отношении двух организаторов возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 205 («Террористический акт») и по статье 30 («Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством, является террористической») Уголовного кодекса России.

Напомним, что нескольких выходцев из Кыргызстана ФСБ обвиняет в совершении теракта в метро Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года. По данным спецслужбы, бомбу взорвал террорист-смертник, 22-летний гражданин России, уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. По этому делу были задержаны десять человек, в том числе выходцы из Киргизии братья Аброр и Акрам Азимовы. В марте ФСБ назвала гражданина Киргизии заказчиком теракта. Сирожиддин Мухтаров, более известный как Абу Салах (Абу Салох), руководит запрещенной в России террористической организацией «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Группировка состоит преимущественно из этнических узбеков и других выходцев из Центральной Азии, и принимает участие в военных действиях в Сирии против правительственных сил как минимум с весны 2015 года.