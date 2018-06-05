В Калиниградской области до 1 августа приостановили выдачу патентов мигрантам
Напомним, в период проведения мундиаля – c 25 мая по 25 июля 2018 года — в России действуют временные миграционные ограничения, согласно которым срок регистрации прибывших в страну иностранных граждан сокращен до трех дней. Зарегистрироваться можно в ОВД или многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники». В связи с ЧМ Россия предпринимает повышенные меры безопасности. Мигранты уже столкнулись с повышенным вниманием со стороны полицейских — увеличившейся частотой проверок документов и досмотров лиц «неславянской» внешности. В связи с этим правозащитники фиксируют рост жалоб мигрантов на избиения и вымогательства со стороны стражей правопорядка.
Ранее власти некоторых стран, являющихся миграционными донорами РФ, например, Таджикистана и Кыргызстана рекомендовали своим гражданам по возможности воздержаться от поездок в города, где будут проводиться матчи. А многие мигранты предпочли покинуть Россию на время проведения ЧМ-2018.