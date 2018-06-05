В Калиниградской области до 1 августа приостановили выдачу патентов мигрантам

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В Калининградской области с 4 июня до 1 августа этого года приостанавливается выдача патентов для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства. Такое распоряжение было дано министерством внутренних дел Российской Федерации 25 мая этого года, сообщает официальный сайт правительства Калининградской области. Причины принятия решения не объясняются, но, вероятно, оно связано со стремлением ограничить приток трудовых мигрантов в регион во время Чемпионата мира по футболу.

Напомним, в период проведения мундиаля – c 25 мая по 25 июля 2018 года — в России действуют временные миграционные ограничения, согласно которым срок регистрации прибывших в страну иностранных граждан сокращен до трех дней. Зарегистрироваться можно в ОВД или многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники». В связи с ЧМ Россия предпринимает повышенные меры безопасности. Мигранты уже столкнулись с повышенным вниманием со стороны полицейских — увеличившейся частотой проверок документов и досмотров лиц «неславянской» внешности. В связи с этим правозащитники фиксируют рост жалоб мигрантов на избиения и вымогательства со стороны стражей правопорядка.

Ранее власти некоторых стран, являющихся миграционными донорами РФ, например, Таджикистана и Кыргызстана рекомендовали своим гражданам по возможности воздержаться от поездок в города, где будут проводиться матчи. А многие мигранты предпочли покинуть Россию на время проведения ЧМ-2018.