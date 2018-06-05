На спорном участке киргизско-таджикской границы произошел конфликт со стрельбой и задержанием

Киргизские пограничники ведут задержанного. Кадр видеозаписи из Facebook Замира Кожоахматовича

Между киргизскими и таджикскими пограничниками 4 июня произошел конфликт в местности Максат на спорном участке под названием «Футбольное поле» на границе Лейлекского района Баткенской области Киргизии и Джаббар-Расуловского района Согдийской области Таджикистана. Таджикские военнослужащие выстрелили в воздух и были задержаны киргизскими, но в тот же день их отпустили.

Кыргызстанцы, считающие этот участок своей территорией, устроили там стихийный рынок и торговали фруктами. 4 июня около 17 часов таджикские пограничники прогнали их, после чего на место подтянулся погранотряд Кыргызстана, и между военнослужащими завязалась драка. По заявлениям киргизской стороны, которые приводит АКИpress, драку спровоцировали таджикистанские военнослужащие, которые отказались покинуть несогласованный участок и «повели себя агрессивно».

Таджикские пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего киргизские задержали трех человек. Впрочем, как уточняет «Азаттык», в течение часа таджикистанцев отпустили – после встречи представителей погранведомств двух стран. На 5 июня назначена встреча глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.

На неделимитированных участках границы на стыке Баткенской и Согдийской областей часто происходят конфликты, в ходе которых местные жители забрасывают друг друга камнями. Причинами обычно становятся споры о доступе к воде и пастбищам. В подобных противостояниях за последние годы погибли и были ранены десятки людей.

Некоторые ссоры попадают в СМИ. Например, одна из последних произошла в конце мая, когда пограничники застав «Капчыгай» (Кыргызстан) и «Ворух» (Таджикистан) проводили работы по уточнению участка дороги. Тогда от града камней пострадали четыре человека. В апреле жители киргизского села Уч-Добо и таджикского Ходжа-Ало полчаса забрасывали друг друга камнями из-за споров о границе.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 978 километров, из которых делимитировано всего около 520 километров. Спорные 448 километров границы проходят через густонаселенные районы Согдийской области Таджикистана.