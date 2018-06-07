Житель Самарканда решил каждую неделю бесплатно раздавать по 700 буханок хлеба

Житель Самарканда Самар Махмудов организовал в городе бесплатную раздачу хлеба. Каждую пятницу он приезжает к школе №30 в махалле (квартале) «Муллиён» и раздает по 700-800 буханок, сообщает «Самаркандский вестник».



Самар Махмудов. Фото с сайта газеты «Самаркандский вестник»



Раздаваемый хлеб 23-летний самаркандец производит сам — у него своя пекарня. Местные жители уже запомнили, когда предприниматель привозит хлеб, и собираются заранее, ожидая его появления.

Инициативу по раздаче хлеба Самар Махмудов объясняет желанием стать лучше. «Мне не нравится, когда люди думают только о себе и не хотят помогать другим просто так, без какой-либо выгоды. Творя добро, сам человек меняется внутренне, он становится лучше. Нельзя откладывать добрые дела на потом, каждый может помочь другому и немного изменить мир. Это можно делать разным путем, например, придерживая дверь, когда кто-то выходит, пропуская вперед в очереди в магазинах, отправляя неожиданный подарок другу, уступая место в автобусе или трамвае», - сказал он.

Несколько лет назад в Ташкенте бесплатную раздачу хлеба пенсионерам организовали магазины Tegen и Makro. В Бишкеке женщина анонимно выделяла деньги небольшому магазину на раздачу 30 буханок хлеба в день малоимущим, а в Астане специальные лотки с бесплатным хлебом были установлены в двух магазинах сети супермаркетов «5 минут».

Для многих благотворителей примером стали красноярские предприниматели, которые в 2013 году в одном из продуктовых магазинов организовали раздачу бесплатного хлеба пенсионерам. Магазин раздавал до 300 буханок в день, однако акция продлилась всего четыре месяца и позже была свернута, когда организаторы увидели, что пенсионеры кормили полученным хлебом голубей.

Недолго таким образом помогала людям и предпринимательница из Калуги – она прекратила раздачу хлеба после того, как поставщик стал привозить хлеб позже обычного, и пенсионеры начали оскорблять продавцов и жаловаться в контролирующие органы. В Свердловской области бизнесмен перестал раздавать хлеб, так как стал сталкиваться с оскорблениями, когда хлеб заканчивался. На предпринимателя во Владимирской области, который раздает хлеб уже несколько лет, люди несколько раз жаловались в прокуратуру, уверенные, что хлеб им предоставляет государство, а предприниматель часть оставляет себе.

Отметим, что в странах Центральной Азии известны и другие случаи низовой благотворительности. Так, большой резонанс вызвала история 81-летней Зебунисо Ахмедовой, жительницы Ферганской области, которая отказалась от паломнической поездки в Мекку и на скопленные деньги обеспечила водой жителей своего поселка. В Таджикистане жительница Горной Матчи отказалась от хаджа, чтобы построить на реке Зарафшан мост, который связал несколько кишлаков.