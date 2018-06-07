Наркоторговцы нашли для казахстанских школьников новое занятие «на время каникул»

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Школьников Казахстана наркоторговцы активно втягивают в свою деятельность, привлекая объявлениями о «работе на лето». Подросткам предлагается рисовать граффити, рекламирующие каналы в социальных сетях, где можно приобрести наркотики, либо делать закладки с наркотиками. «Зарплату», например, жителям Алма-Аты предлагают от 25 до 40 тысяч тенге ($75-120) в день, сообщает InformБЮРО

По словам правозащитника Константина Гудаускаса, младшим школьникам предлагается распространять «легкие» наркотики, а старшим – сильнодействующие. «Многие сидят без работы, молодежь и дети вышли на каникулы, ищут способ заработать. Им предлагают распространять наркотики путем закладок и рисовать граффити с рекламой наркотиков. Так называемые курьеры сначала проходят проверку: можно ли им доверять. Во время проверки курьеры используют [вместо наркотиков] соль, соду. В общем, все, что похоже на наркотик. Если подросток проходит проверку, то его берут на работу и обещают платить от 25 тысяч тенге в день при условии не менее 40 заказов. Они также разбивают своих курьеров по категориям. Несовершеннолетние доставляют более легкие наркотики, старшие ребята, совершеннолетние, распространяют наркотики потяжелее», - рассказал Гудаускас.

О подобных предложениях правозащитнику рассказали более 130 молодых людей, в том числе студентов и школьников. Всем приходили сообщения, преимущественно, с одного и того же аккаунта в социальных сетях. Некоторым предлагали заработать в неделю более 100 тысяч тенге ($301).

«В полиции говорят, что уже ведется расследование, и у них много подобных обращений. Я хотел бы обратиться к родителям, чтобы они чаще заглядывали в телефоны детей. Большинство обращений [написано] под копирку», – сказал правозащитник.

«Я сидел в «ВКонтакте». Мне написали: «Выпрями спину». Я как понял, это делается, чтобы не игнорили. Я посмотрел, мне прислали прайс-лист: «Зайди в Telegram, напиши такому-то продавцу, будешь зарабатывать от 10 до 50 тысяч тенге ($30-150) в день». Я перешел по этой ссылке. У меня спросили город и возраст. Потом сказали, что на мой возраст могут предложить только одну работу: рисовать граффити. Я спросил, что еще есть, мне сказали, что есть работа «мукомола», - рассказал о методах вербовки наркоторговцев один из школьников.

По его словам, граффити требуется рисовать с текстом: «Всегда есть что» и дальше вариация какого-нибудь безобидного слова, под которым подразумевается один из видов наркотиков. «Мукомол» должен фасовать в маленькие пакетики сахар, соду или соль, затем в определенное место класть по 10 пакетиков и высылать описание с картой, то есть делать ложные закладки.

«Как мне объяснили, это нужно, чтобы проверять новых курьеров. За это ставка 27 тысяч тенге ($81) в неделю. А за граффити платят 400 тенге ($1,2) за рисунок. Мне сказали, что товар нелегальный», – рассказал школьник.

Отметим, что одним из условий при «приеме на работу» является отсутствие вредных привычек, в том числе пристрастий к наркотикам. По данным медиков, занимающихся наркозависимыми, одна доза натуральных сильнодействующих наркотиков в Казахстане стоит около пяти тысяч тенге ($15), а доза синтетических наркотиков 300-500 тенге ($0,9-1,5).