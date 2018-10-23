В Казахстане связанному с Аблязовым бизнесмену вынесли приговор за мошенничество

Искандер Еримбетов. Фото с сайта Azattyq.org

Суд в Алма-Ате приговорил казахстанского бизнесмена Искандера Еримбетова к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Еримбетов и правозащитники заявили о необъективности и политической мотивированности судебного процесса, сообщает Радио «Азаттык»

Решение вынес судья Медеуского районного суда Такен Шакиров, который согласился со сроком, которого требовал прокурор Еркин Баймагамбетов. Еримбетов, по выражению прокурора, был «основным» из пяти фигурантов уголовного дела. Бывший президент компании Sky Service Михаил Зоров приговорен к трем годам условного срока, бывший глава совета директоров компании Sky Service Дмитрий Пестов и бывший член совета директоров этой компании Василина Соколенко приговорены к четырем годам и двум месяцам тюрьмы каждый. В соответствии с решением суда, Пестова и Соколенко из-под домашнего ареста переведут в СИЗО, а Зорова отпустят.

Подсудимые, по версии обвинения, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере у государственных предприятий и организаций квазигосударственного сектора, проводивших тендеры в период с 2010 по 2017 год, посредством взимания завышенной платы за услуги, оказываемые Sky Service в сфере авиационных перевозок.

После вынесения приговора несколько десятков сторонников Искандера Еримбетова начали скандировать: «Позор судье Шакирову!», «Свободу Искандеру!», и т.д. Жена осужденного Мадина Еримбетова упала в обморок.

На заседании Еримбетов заявил, что он математик по специальности и не понимает сути предъявленных ему обвинений, в частности, попросил объяснить, что значит незаконно завышенные тарифы и растолковать другие экономические понятия, положенные в основу обвинения, однако прокурор отказался, заявив, что подсудимый не имеет права задавать вопросы прокурору. Адвокат Жанара Балгабаева подчеркивала, что ясность обвинений является условием справедливого суда и просила вернуть дело в прокуратуру для уточнения этих формулировок, но судья Такен Шакиров отказал защитникам в этом ходатайстве, решив разобраться во всем в ходе процесса.

Тем не менее никто из опрошенных свидетелей и экспертов не смог дать определение спорным финансово-экономическим понятиям. Из десяти следователей, которые оперировали этими терминами, в суд пришел лишь один — Жандос Арып, но и тот не дал внятных трактовок. Отец и общественный защитник подсудимого Искандера Еримбетова Мырзахан Еримбетов выступал около пяти часов, доказывая, что дело безграмотно сфальсифицировано.

Судья пытался прерывать подсудимого, когда тот заговорил о пытках, которым подвергался после ареста в ноябре 2017 года и до 11 января, однако о них упомянула его мать и общественный защитник Гайни Еримбетова. Прокурор в прениях отверг эти утверждения, заявив, что уголовное дело о жалобах на пытки было закрыто спецпрокуратурой Алма-Аты, поскольку жалобы не подтвердились.

Руководитель американской юридической фирмы Perseus Strategies и правозащитник Джаред Генсер отметил, что судья продемонстрировал «непрофессионализм» и «политическую ангажированность». «Этот суд был насмешкой над демократией. Приговор, скорее всего, был заранее вынесен», – сказал Генсер и пообещал потребовать от министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, чтобы он привлек судью к ответственности. Как заявил правозащитник и журналист Сергей Дуванов, Еримбетова судят за то, что он успешный предприниматель, и в цивилизованном государстве, построенном на рыночных отношениях, подобное дело «мошенничестве» никогда бы не появилось.

В октябре подсудимые Пестов и Соколенко отказались от своих показаний, данных ими в период следствия, и от признания вины, которое они сделали на этапе досудебного расследования, заявив, что следствие давило на них. Михаил Зоров признал обвинение.

Искандер Еримбетов был арестован 13 ноября 2017 года. Он отвергал все предъявленные обвинения, заявив о фальсификации и политической мотивированности дела, которое искусственно связали с бывшим банкиром и основателем оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтаром Аблязовым. По словам Еримбетова, его хотели вынудить признать обвинение по другому делу – об «отмывании денег», якобы выведенных из «БТА-Банка» командой бывшего председателя совета директоров Мухтара Аблязова, у которого сестра Еримбетова Бота Джардемали работала юристом.

Бывший банкир Мухтар Аблязов, с 2009 года живущий за рубежом и критикующий казахстанские власти, обвиняется на родине в организации убийства банкира Ержана Татишева в 2004 году и заочно приговорен к 20 годам за масштабные хищения во время управления «БТА-Банком».