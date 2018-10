Российский фигурист взял «бронзу» на этапе Гран-при в США с программой Дениса Тена

Сергей Воронов. Фото с сайта Cska.ru

Российский фигурист Сергей Воронов стал бронзовым призером этапа Гран-при в Бостоне (США) с программой, которую ему поставил погибший минувшим летом казахстанский фигурист Денис Тен. Об этом сообщает SportX.kz . Победу с новым мировым рекордом одержал американец Нейтан Чен. Второе место занял представитель Чехии Михал Брезжина.

Произвольную программу Воронову на композицию Way Down We Go исландской группы Kaleo Денис Тен поставил за месяц до своей гибели.

«Отправиться в Казахстан к Денису было спонтанным решением, – рассказывал россиянин в сентябре сайту Sport.ru, – я искал что-то новое и необычное. Я просто смотрел «сторис» в инстаграме Дениса и подумал: «Почему бы и нет?». Он сказал: «Я могу все испортить», на что я ответил: «Нет, Денис, ты ничего не испортишь». И это была не лесть. Я был уверен в нем».

Воронов сообщил также, что предлагал другой вариант музыки, однако Тен убедил его взять нынешнюю композицию. «У нас было интересное творческое обсуждение. Я уступил и сейчас понимаю, что правильно сделал. Он взял музыку, все было сделано по его вкусу. Я не мог и мечтать, чтобы кто-то другой сделал лучше», – сказал Воронов, добавив, что сейчас часто смотрит выступления казахстанского фигуриста, «потому что у него есть чему поучиться».

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Денис Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Он погиб 19 июля. 25-летний спортсмен застал двух воров, пытавшихся снять зеркала с его машины на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате, и попытался им помешать. В завязавшейся драке Тен получил ножевое ранение и позднее скончался в больнице. Двое подозреваемых в убийстве — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов — были задержаны спустя несколько дней после преступления. Оба дали признательные показания. Также была задержана и арестована знакомая подозреваемых Жанар Талыбаева. Суд счел, что девушка знала о совершенном преступлении, но не сообщила о нем в полицию.

Гибель Тена вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала дискуссию о необходимости реформировать МВД и отправить в отставку его руководство, чего, впрочем, так и не было сделано.