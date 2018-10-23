Российский фигурист взял «бронзу» на этапе Гран-при в США с программой Дениса Тена
Произвольную программу Воронову на композицию Way Down We Go исландской группы Kaleo Денис Тен поставил за месяц до своей гибели.
«Отправиться в Казахстан к Денису было спонтанным решением, – рассказывал россиянин в сентябре сайту Sport.ru, – я искал что-то новое и необычное. Я просто смотрел «сторис» в инстаграме Дениса и подумал: «Почему бы и нет?». Он сказал: «Я могу все испортить», на что я ответил: «Нет, Денис, ты ничего не испортишь». И это была не лесть. Я был уверен в нем».
Воронов сообщил также, что предлагал другой вариант музыки, однако Тен убедил его взять нынешнюю композицию. «У нас было интересное творческое обсуждение. Я уступил и сейчас понимаю, что правильно сделал. Он взял музыку, все было сделано по его вкусу. Я не мог и мечтать, чтобы кто-то другой сделал лучше», – сказал Воронов, добавив, что сейчас часто смотрит выступления казахстанского фигуриста, «потому что у него есть чему поучиться».
Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Денис Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Он погиб 19 июля. 25-летний спортсмен застал двух воров, пытавшихся снять зеркала с его машины на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате, и попытался им помешать. В завязавшейся драке Тен получил ножевое ранение и позднее скончался в больнице. Двое подозреваемых в убийстве — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов — были задержаны спустя несколько дней после преступления. Оба дали признательные показания. Также была задержана и арестована знакомая подозреваемых Жанар Талыбаева. Суд счел, что девушка знала о совершенном преступлении, но не сообщила о нем в полицию.
Гибель Тена вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала дискуссию о необходимости реформировать МВД и отправить в отставку его руководство, чего, впрочем, так и не было сделано.