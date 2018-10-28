Военные ОДКБ будут учиться воевать на чужой территории

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В России под Екатеринбургом пройдут учения «Нерушимое братство-2018» военнослужащих Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ. Они намечены на период с 30 октября по 2 ноября.

Как отмечает министерство, участники «отработают подготовку и ведение операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе на территории государства, не являющегося членом ОДКБ». О какой стране, в соответствии с легендой учений, может идти речь, не уточняется (из постсоветских стран ЦА в ОДКБ не входят Туркменистан и Узбекистан; Афганистан тоже считается страной ЦА).

Также сообщается, что в рамках учений будут отработаны «действия по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня, задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций, а также выполнение задач по противодействию массовым беспорядкам».

В учениях примут участие более тысячи военнослужащих, будут задействованы около 300 единиц техники, в том числе авиационной. Для участия в них уже прибыли военные из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Аналогичные учения год назад прошли в Казахстане. Там отрабатывались «вопросы по развертыванию миротворческих сил ОДКБ в районе операции по поддержанию мира, проводимой на территории государства, не входящего в состав ОДКБ, ведения операции по поддержанию мира».

Угрозы Центральной Азии в последнее время исходят, в частности, со стороны Афганистана. На севере этой страны действуют боевики «Талибана», в последнее время в стране также усиливается террористическая группировка «Исламское государство», утратившая позиции в Сирии и Ираке. Как отмечал командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали в начале 2018 года, на север Афганистана были переброшены около 7 тысяч боевиков «Талибана», в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан действуют десятки их тренировочных баз. Многие из этих боевиков, по его словам, уроженцы стран Центральной Азии.

Недавно были проведены совместные военные учения Таджикистана и Узбекистана. По легенде, военные противостояли группе террористов, проникших на территорию Ферганской области. «Ситуация в нашем регионе является непростой и будет иметь тенденцию к обострению. Особую озабоченность вызывает факт концентрации вооруженных групп международных террористических организаций, в том числе и граждан наших государств в непосредственной близости от наших южных рубежей», — отметил в преддверии учений замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода.