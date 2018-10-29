Десять казахстанцев задержаны по подозрению в пропаганде терроризма в соцсетях

Один из задержанных. Фото с сайта Kaztag.kz

В Казахстане десять человек задержаны по подозрению в пропаганде терроризма в интернете. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности.

По данным ведомства, во время спецоперации, которая прошла 27 октября, были задержаны жители Алма-Аты, Алма-атинской, Акмолинской и Карагандинской областей. Все они помимо пропаганды терроризма подозреваются в возбуждении религиозной вражды «посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах интернета». Аудитория чатов и сообществ, в которых, по информации КНБ, задержанные размещали религиозные материалы, составляет более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов Казахстана.

Отдельных подозреваемых сейчас проверяют на причастность к финансированию и иной поддержке террористической деятельности.

КНБ Казахстана регулярно сообщает о задержаниях людей по подозрению в создании и участии в деятельности террористической группы и пропаганде терроризма. В июле ведомство информировало о том, что в результате спецоперации была пресечена деятельность радикальной религиозной группировки в городе Сатпаев Карагандинской области. Были задержаны три человека. Месяцем ранее в Уральске в Западно-Казахстанской области задержали восемь человек, которых подозревают в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях.

Согласно Уголовному кодексу Казахстана, наказание за пропаганду терроризма предусматривает лишение свободы на срок от пяти до девяти лет. Если пропаганда осуществлялась с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, виновному может грозить от семи до двенадцати лет тюрьмы.