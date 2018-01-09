В Минобороны Афганистана заявили о маскирующихся под боевиков ИГ пакистанских талибах

Давлат Вазири. Фото с сайта afghanistan.ru

(запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ)

За терактами , произошедшими в последний месяц в Кабуле и нескольких афганских провинциях (Нангархаре, Балхе и других) от имени так называемого «Исламского государства», на самом деле стоят боевики не ИГ, а сети Хаккани и пакистанские талибы. Об этом «Фергане» заявил пресс-секретарь Минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири.

«Власти Афганистана имеют достаточно оснований считать, что за взрывы ответственны те боевики талибов, которые находятся в сети Хаккани и под влиянием спецслужбы Пакистана ISI. Эти взрывы, которые совершаются якобы от имени ИГ, имеют целью побудить Россию, Иран и страны Центральной Азии опасаться усиления ИГ на севере Афганистана», — сказал представитель Минобороны.

При этом Вазири попросил не путать афганских талибов с пакистанскими. Он подчеркнул, что по большей части командиры и рядовые боевики движения «Талибан» устали от непрекращающейся войны со своими братьями-афганцами. «Лишь те группировки, которые создала спецслужба Пакистана и которые тоже себя называют движением «Талибан», продолжают осуществлять теракты в разных городах Афганистана, а после этого сами звонят со своих мобильных телефонов через афганских операторов и заявляют, что взрыв был совершен боевиками ДАИШ», — заявил Вазири.

По его словам, отряды ИГ, действующие в Афганистане, на сегодняшний день сконцентрированы в провинциях Нангархар, Кунар на востоке, а также провинции Джаузджан на севере Афганистана. «Их число, по нашим данным, составляет не более тысячи человек, и они пребывают в постоянном движении, проводя несколько часов в одном районе, несколько часов в другом. Министерство обороны Афганистана, полиция и госбезопасность с помощью военных НАТО в Кунаре, Нангархаре, также на севере страны в результате широкомасштабных операций уничтожили большинство боевиков ИГ», — сказал Давлат Вазири.

В свою очередь представитель движения «Талибан» на западе Афганистана мулла Абдулманан Ниязий 9 января сообщил корреспонденту «Ферганы», что моджахеды так называемого «Исламского эмирата Афганистана» (так талибы называли Афганистан в период своего правления в стране в 1996-2001 годах. – Прим. «Ферганы») осуждают любые теракты, в результате которых погибают мирные жители. «Те, кто совершает взрывы смертников от имени ИГ — враги ислама и народа», — сказал он.

Представитель афганских силовых структур в Кабуле на условии анонимности сообщил «Фергане», что на днях была задержана группа из 13 человек, которые недавно прибыли в афганскую столицу и представляли себя как боевики ИГ. Однако выяснилось, что это граждане Пакистана, связанные с сетью Хаккани. «Они признались, что намеревались осуществить взрывы смертников и объявить о терактах от имени ИГ. Их показания у нас имеется, и они находятся под стражей в органах госбезопасности. Также мы задержали молодых людей в Кандагаре и Нангархаре, которые были отправлены из Пакистана осуществить взрывы в этих городах. Но действовать они тоже должны были под видом ИГ», — сказал источник.

Следует отметить, заявления официальных властей о сравнительно немногочисленном присутствии ИГ на севере Афганистана противоречат сведениям, поступающим от источников из Балха, Фарьяба, Бадахшана, Сари-Пуля и Джаузджана.

Между тем, как сообщил сегодня командующий корпусом войск спецназначения Афганистана генерал-майор Бисмилла Вазири, за прошедшие 10 месяцев на территории страны силы военного спецназа провели около 650 боевых операций, в результате которых были убиты более 6100 боевиков ИГ и других антиправительственных групп, ещё 3285 боевиков получили ранения и 443 были арестованы и привлечены к ответственности за совершённые преступления, передает «Афганистан.ру».

В ходе этих операций были ликвидированы 15 центров подготовки боевиков «Талибана» и ИГ и 350 их укрытий, а также прекращена деятельность трёх подпольных талибских тюрем. Силам спецназа удалось обезвредить около 2800 наземных мин, ликвидировать ещё 500 кг взрывчатки и 10 тонн наркотических веществ, доходы от продажи которых антиправительственные силы используют для самофинансирования.

Издание отмечает, что в августе прошлого года войска спецназа были объединены в корпус, и их полномочия в проведении боевых операций на территории страны были расширены. В настоящее время военный спецназ проходит службу в 14 провинциях Афганистана, его служащие отвечают за проведение 70% от общего числа всех наступательных операций, проводимых национальной армией. Минобороны Афганистана планомерно расширяет численность спецназа — с 17 до 30 тысяч военнослужащих.