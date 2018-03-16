Киргизские священнослужители сыграют в футбол ради победы над туберкулезом

Ошские имамы на встрече с представителями USAID. Фото пресс-службы организации

В киргизском городе Ош 24 марта состоится турнир по футболу, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, среди казыятов (территориальное подразделение духовного управления) Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей, сообщает Kabar.kg

Спортивное мероприятие пройдет под девизом «Победим туберкулез – Ислам против стигмы» и состоится в комплексе микрорайона Ак-Тилек. Вход на турнир будет свободным. Также решено накануне соревнования провести пятничный намаз на тему «Навещать больного и снижать стигму по отношению к больным туберкулезом».

По данным Министерства здравоохранения, инициатором проведения мероприятия выступает Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК).

За организационную часть мероприятия отвечает проект USAID «Победим туберкулез», который предоставит призы: за первое место – ноутбук, за второе – фотоаппарат, за третье – чайный сервиз, за четвертое – термопот.

«Решение о проведении турнира стало одним из результатов встречи директора Национального центра фтизиатрии Абдуллата Кадырова с муфтием Кыргызстана Максатбеком ажы Токтомушевым», – рассказали в Минздраве Кыргызстана.

Кроме того сообщается, что центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Аламединского района к Всемирному дню борьбы с туберкулезом организует мероприятия по проведению месячника «Профилактика туберкулеза. Туберкулез глазами детей!». В общеобразовательных организациях будут проводиться забеги под девизом «Вместе остановим туберкулез!», диктанты и викторины на тему «Профилактика туберкулеза».

Ранее Абдуллат Кадыров отметил, что в 2017 году в Кыргызстане выявили 404 школьника, больных туберкулезом, в том числе с открытой формой. Всего зараженных по республике в 2017 году было зарегистрировано 5 570 человек, что на 110 больных меньше, по сравнению с 2016 годом.

Туберкулез - широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий (палочками Коха). Всего в мире по официальным данным около 10 миллионов инфицированных.